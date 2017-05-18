Москва, 18 мая, 2017, 20:43 — ИА Регнум. «До нашей встречи с папой Франциском чудовищное положение с состоянием ближневосточных христиан было почти невидимым, но после нее ситуация существенно изменилась», — заявил в интервью итальянскому католическому порталу Vatican insider патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / о. Игорь Палкин

По словам предстоятеля Русской православной церкви, о его беседе с предстоятелем Католической церкви, которая состоялась на Кубе в феврале 2016 года, нельзя судить лишь «в контексте двусторонних отношений между католицизмом и русским православием». Основной темой стали Ближний Восток и Северная Африка, где сегодня происходит невероятный в нашем «цивилизованном» XXI веке самый настоящий геноцид христиан.

«Я надеюсь, что после признания серьезности проблемы конкретные шаги по ее разрешению последуют, — подчеркнул патриарх. — Хотя на данный момент прогресс, конечно, идет не так быстро, как хотелось бы: просто подумайте о недавних событиях в Египте и Сирии. Однако я не теряю надежды и молюсь о преследуемых».

Он отметил, что в настоящее время «мы, христиане, независимо от нашего исповедания, сталкиваемся с серьезной системной проблемой. Явным насилием, о котором только что было сказано, а также старыми вопросами европейской цивилизации, которые ныне созрели: разрушение семьи, идеология трансгуманизма и многие другие. Исполнение Евангелия Христа в наше время является чрезвычайно сложной задачей. Это была еще одна важная тема, обсуждавшаяся на Гаванской встрече».

По словам главы РПЦ, «сегодня важно, как никогда, найти слова, чтобы предоставить живое свидетельство о Христе и рассказать о Церкви не как о музее средневековых идей или резервации неудачников, не способных вписаться в современную жизнь, а как об источнике Воды Живой, вокруг которого собираются измученные жаждой люди, не осознающие, что их спасение находится здесь, всего в нескольких шагах».

В этом смысле ситуация с Церковью на Востоке, как и на Западе, мало отличается от положения в начале существования христианства. Но что есть общего между древней Церковью и нынешней Церковью, восточным и западным христианством, что не изменилось за прошедшие тысячелетия? Это не «что», а «Кто»: основатель и предстоятель Церкви — Христос, «тот же самый вчера, сегодня и вовеки».