Анкара, 20 мая, 2017, 01:31 — ИА Регнум. Прямо на границе Сирии с Турцией, в провинции Алеппо, появился российский триколор. Флаг РФ несложно заметить со стороны Турции, к тому же, рядом с ним висит и флаг сирийского Отряда народной самообороны. О тревоге турецких пограничников по поводу этого события и о фоне, на котором оно произошло, рассказывает постоянный автор ИА REGNUM, эксперт по российско-турецким отношениям Ариф Асалыоглу.В ответ на появление флагов пограничники Турции усилили меры безопасности. Территория, на которой появились флаги, подконтрольна «Демократическому союзу», сирийско-курдской партии. При этом, не оправдывая ожиданий Турции, США поставляет оружие для Отряда народной самообороны, который так напомнил о себе туркам, причем после победы над боевиками оружие оставят в Сирии. Забирать его обратно, как того хотели турки, американцы не станут. Эрдоган ранее назвал решение США поставлять тяжелое вооружение Отряду народной самообороны требующей исправления ошибкой. Пытаясь снять недовольство Анкары, США сделали заявление, обещающее плотное сотрудничество с турками на южной границей с их страной для обеспечения безопасности. Отряд народной самообороны, ответвление Рабочей партии Курдистана (считающейся во многих странах, включая Турцию, террористической организацией), не добавляет уверенности турецко-американским отношениям.Подробнее читайте здесь: Турецких пограничников напугал российский флаг на границе с СириейРекомендуем другие статьи Арифа Асалыоглу по внешней политике Турции.