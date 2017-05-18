Демянск, Новгородская область, 18 мая, 2017, 20:35 — ИА Регнум. В селе Лычково Демянского района Новгородской области сегодня, 18 мая, впервые состоялась акция «Детский бессмертный полк». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Уполномоченного по правам ребёнка по Новгородской области Елены Филинковой, таким образом школьники почтили память ленинградских детей, погибших при эвакуации из блокадного Ленинграда.

Дети блокадного Ленинграда

Школьники с именами погибших детей на плакатах выстроились вокруг монумента ленинградским детям, установленном на привокзальной площади села рядом с местом, где 18 июля 1941 года фашистскими самолётами был расстрелян поезд с детьми — состав из 12 вагонов, который вёз ребят из Ленинграда в эвакуацию. Точное число жертв не установлено до сих пор. Известно, что выжили только 18 детей, большинство погибли и были похоронены в братской могиле на местном кладбище.

В 2002 году в Лычково впервые состоялась акция «Ленинградские дети». Сначала она объединяла жителей трёх регионов: Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей, затем к ней стали присоединяться другие регионы России. Нынешний день памяти был посвящён 15-летию этой акции. В Лычково приехали гости и ветераны из Москвы и Санкт-Петербурга.