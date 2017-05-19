Баку, 19 мая, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Несколько месяцев назад т. н. «Национальная организация сопротивления Азербайджана» обращалась к Дональду Трампу с просьбой не считать иранцами проживающих в Иране азербайджанцев. В своем обращении организация апеллировала к тому, что Южный Азербайджан — не Иран, а оккупированная территория, жители которой мирно борются за освобождение. Не достигшие успеха активисты бежали на Запад. Там же указывается на подавление иранским режимом азербайджанской идентичности на протяжении почти столетия. В завершении делается акцент на право народа на самоопределение. Выходит, что пока Иран и Азербайджан развивают сотрудничество в различных областях, в самой основе их связи тлеют угли конфликта. Не стоит сбрасывать со счетов и недовольство Ирана по поводу отношений Азербайджана и Турции.

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Пока что противоречия существуют в виде сепаратистских настроений, основа которых была заложена еще в прошлом веке. Есть мнение, что с учетом особенностей внутренней политики Ирана, опирающейся на религиозную, а не национальную принадлежность, стремления иранских азербайджанцев к автономии в составе Ирана не так уж бесперспективны.

Однако все не так просто. Как отнесся бы Запад к распаду Ирана и при чем тут Сталин, читайте в статье: Бьют по Ирану — попадают по Азербайджану

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