Киев, 18 мая, 2017, 20:38 — ИА Регнум. В Донбассе растет интенсивность спорадических перестрелок с применением РСЗО, артиллерии калибра 152 мм, танков, минометов, гранатометов, БМП, БТР и стрелкового оружия. С начала недели напряженная обстановка сохраняется под Донецком и на Приморском направлении. Об этом 18 мая заявляют: спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

СВ ДНР Бойцы ВС ДНР в окопах

Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Басурин заявил, что вчера подразделения ВСУ 45 раз нарушили режим прекращения огня (16 мая 54 раза), обстреляв позиции ДНР по всей линии фронта.

«Наибольшее количество обстрелов в очередной раз отмечается на Донецком направлении, где зафиксировано 29 нарушений. По районам населенных пунктов Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Спартак, Жабичево, Петровскому и Кировскому районам Донецка противник выпустил 28 артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 мм, пять реактивных снарядов, 20 танковых снарядов, а также 495 мин различного калибра. В результате обстрела населенного пункта Крутая Балка погибла мирная жительница 1955 года рождения и ранен мужчина 1983 года рождения. Кроме того, в этом поселке повреждения получили четыре жилых дома. В Петровском районе Донецка повреждены два жилых дома», — рассказал Басурин.

По его словам, украинские войска применяли артиллерию калибра 122 мм на Горловском и Мариупольском направлениях.

«На Горловском направлении при нанесении артиллерийских и минометных обстрелов с позиций ВСУ получили повреждения восемь домостроений в населенном пункте Гольмовский, в их числе две школы. Противник выпустил по территории республики на указанном направлении семь 122-мм артиллерийских снарядов и 18 мин различного калибра. На Мариупольском направлении противник выпустил восемь 122-мм артиллерийских снарядов и 24 мины калибра 82 и 120 мм по районам населенных пунктов Коминтерново, Ленинское, Октябрь и Саханка. К тому же нами отмечается активное применение противником различных видов гранатометов и стрелкового вооружения при обстреле территории республики вдоль всей линии соприкосновения», — сказал Басурин.

Кроме того, спикер Народной милиции ЛНР Марочко отметил, что за прошедшие сутки киевские силовики выпустили по позициям ЛНР почти 290 боеприпасов в результате семи нарушений режима тишины.

«Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Сокольники, Калиново, Фрунзе и Калиновка. Вооруженные силы Украины при обстрелах применяли минометы калибра 82 мм, БМП-2, ПТУР, АГС и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено 287 мин и снарядов. Потерь среди военнослужащих Народной милиции ЛНР нет», — рассказал Марочко, слова которого цитирует ЛИЦ.

По его словам, командиры 24-й бригады ВСУ, дислоцирующейся в Донбассе, скрывают от вышестоящего командования факт огнестрельного ранения военнослужащего, которое он причинил себе в состоянии алкогольного опьянения.

«По информации нашей разведки, в рядах ВСУ продолжают иметь место случаи небоевых потерь личного состава. Так, командование 24-й бригады ВСУ проводит административное расследование по факту получения огнестрельного ранения военнослужащим одного из подразделений бригады в населенном пункте Попасная. Ранение солдат получил в результате неосторожного обращения с оружием в состоянии сильного алкогольного опьянения. Факт тщательно скрывается от вышестоящего командования», — добавил Марочко.

Он считает, что командование АТО направило в воинские части ВСУ указания об ограничении доступа представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на военные объекты украинской армии, чтобы скрыть факты нахождения там запрещенных вооружений.

«Украина продолжает скрывать от международных наблюдателей наличие запрещенного вооружения и техники вблизи линии боевого соприкосновения. В своих отчетах представители миссии ОБСЕ уже на протяжении длительного времени фиксируют ограничение доступа наблюдателей в районы населенных пунктов Попасная, Катериновка, Золотое, Станица Луганская и Счастье. Это именно те населенные пункты, где мы неоднократно фиксировали скопление техники противника. При этом, по нашим данным, командованием АТО направлены в воинские части ВСУ указания по порядку ограничения доступа представителей СММ ОБСЕ на военные объекты украинской армии для сокрытия фактов нахождения там запрещенных вооружений. В качестве рекомендаций командирам предложено вводить международных наблюдателей в заблуждение, сообщая им ложную информацию об опасности на пути следования. Военнослужащих, которые допустили представителей миссии в районы, где скрываются запрещенные вооружения, будут наказывать», — сказал Марочко.

При этом он заверил, что НМ ЛНР готова к разведению сил и средств в районе Станицы Луганской. Марочко в очередной раз обвинил ВСУ в срыве разведения сил и средств.

«Сегодня украинская сторона в очередной раз не выполнила условия реализации рамочного соглашения по разведению сил и средств на участке № 1 в районе населенного пункта Станица Луганская. Со стороны Народной милиции ЛНР были соблюдены все требования данного соглашения. Мы по-прежнему готовы к разведению сторон, но это произойдет только в зеркальном порядке», — подытожил Марочко.

В свою очередь 18 мая полковник ВСУ Мотузяник заявил, что вчера в Донбассе «в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, пятеро получили ранения и травмы».

«На Донецком направлении возросло количество и интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения, особенно на участке Каменка — Авдеевка — позиция «Шахта Бутовка», — сказал Мотузяник.

Он уточнил, что войска ДНР применяли 122-мм артиллерию, минометы различных калибров, а также вели огонь из танков. Количество выпущенных врагом снарядов по позициям ВСУ в этом районе достигла отметки 170. При этом под обстрелы со стороны ДНР «попали жилые районы в южной части Авдеевки».

Полковник сообщил, что вчера ВС ДНР из 122-мм артиллерии обстреляли позиции ВСУ в тыловом селе Кодема, которое находится в 5 км от линии разграничения. Всего за сутки на Донецком направлении войска ДНР 18 раз нарушили режим тишины, из них 14 — из тяжелого вооружения.

По его словам, на Мариупольском направлении ВС ДНР совершили 21 обстрел позиций ВСУ на участке фронта Павлополь — Широкино, в Марьинском районе и северной части Волновахского района.

«Три минометных обстрела произошли в Павлополе. Враг дважды открывал огонь из минометов по Красногоровке. Несколько мин, выпущенных «бандформированиями», попали в здание местной школы. К счастью, в этот момент детей и учителей в школе не было», — уточнил Мотузяник.

Он также проинформировал, что на Луганском направлении ВС ЛНР совершили 13 обстрелов, из них пять — из минометов. В частности, по Крымскому противник вел огонь из минометов калибра 82 и 120 мм.

В то же время Госконцерн «Укроборонпром» представил партию основных боевых танков Т-80 для ВДВ Украины.

По данным пресс-службы концерна, силами ГП «Харьковский бронетанковый завод» за короткий срок был проведен целый комплекс работ по восстановлению двигателя, трансмиссии, ходовой части, электронного оборудования, системы управления огня, повышение защиты машины и другие работы.

«По результату ремонта каждый танк прошел приемо-сдаточные испытания на полигоне, во время которых были проверены все системы танка, включая выполнение стрельб и пробег на 100 километров на специальном танкодроме», — пояснили в сообщении. В украинских войсках этот танк называют «летучим», так как он разгоняется до 70 км/ч.

Также 18 мая пресс-служба Минобороны Украины информирует о проведении плановых военных занятий в подразделениях ВСУ. В частности, в 199-м Учебном центре Высокомобильных десантных ВС Украины войск офицеры-женщины выполняли огневые задачи по стрельбе из 82-миллиметрового миномета

Танкисты частей и подразделений оперативно-тактической группировки «Мариуполь» на одном из полигонов определили между собой наиболее качественный и слаженный экипаж. Отмечается, что выполнение задач осложнялось и тем, что нормативы конкурса экипажи выполняли не на своих пристрелянных машинах.

В Миргороде (Полтавская область) в бригаде тактической авиации воздушного командования «Центр» Воздушных Сил ВСУ прошли командирские полеты на боевых самолетах-истребителях Су-27.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе подписали Рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. В соответствии с договором 1 и 7 октября подразделения ВСУ, ДНР и ЛНР провели отвод сил и средств в районах Золотого (под контролем ВСУ) и Петровского (ДНР). У Станицы Луганской (под контролем ВСУ) противоборствующие стороны сорвали процесс разведения войск. В марте-апреле 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы согласовали процесс отвода сил и средств из района Станицы Луганской. Несмотря на это, выполнение договоренностей затягивается.