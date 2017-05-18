Москва, 18 мая, 2017, 20:28 — ИА Регнум. Некоммерческие организации, занимающиеся различными гуманитарными проектами, в том числе — улучшением городской среды или образованием, были наиболее активными в ходе «арабской весны».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Орёл

Такое мнение высказал журналист-международник Евгений Примаков в четверг, 18 мая, в ходе международной конференции «Экспорт демократии и сетевые технологии в современном социально-политическом процессе» в Российском государственном гуманитарном университете.

«Основное влияние на массовое общественное мнение играли в ходе «арабской весны» на арабском Востоке неправительственные организации, которые были заняты повседневной работой по улучшению качества жизни. Это группы и организации, которые реально занимались полезными вещами: правами коптов, защитой прав женщин, проектами по улучшению городской среды, образовательными проектами», — цитирует ТАСС выступление Евгения Примакова.

По его словам, именно эти НКО вызывали симпатии у населения. При этом журналист и телеведущий утверждает, что за период с начала революции в Египте (январь 2011 года) «агентство по развитию США потратило порядка 40−45 миллионов долларов на местные незарегистрированные НКО, которые работали в формате групп».

Зарегистрированных НКО в Египте в тот момент было более 24,5 тыс.

Евгений Примаков также заявил, что США «попали в ловушку», поддерживая ультраправые и ультраконсервативные организации.

«Изначально со времен холодной войны США поддерживали консервативные течения и ультраправые организации», — рассказал он.

По его мнению, американцы надеялись с помощью этих структур противодействовать советскому влиянию и левым политическим силам; эксперт полагает, что в результате «именно ультраправые, ультраконсервативные экстремистские организации оказались наиболее подготовленными, мотивированными и организованными для того, чтобы претендовать если не на формальную власть, то хотя бы на контроль над улицей».

«Именно поэтому экспорт демократии усилил экстремистские течения», — отметил Евгений Примаков.

Вместе с тем эксперт указал не только на внешние факторы «арабской весны».

«Те проблемы, с которыми сталкивались страны региона — бедность, бесправие и огромная безработица со стороны трудоспособного населения, в первую очередь среди молодежи, коррупция правящих кругов, отсутствие социальных лифтов — все это, безусловно, веские внутренние причины, которые создавали по-настоящему революционную ситуацию, прямо по классику», — подчеркнул Евгений Примаков.

Международная конференция «Экспорт демократии и сетевые технологии в современном социально-политическом процессе «была организована Фондом исторической перспективы, Общероссийским общественным фондом охраны культурного наследия «Общественное достояние России» и Российским государственным гуманитарным университетом при грантовой поддержке Союза ректоров России.