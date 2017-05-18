Москва, 18 мая, 2017, 20:17 — ИА Регнум. В российско-белорусских маневрах «Запад-2017» примут участие практически все силы и средства Балтийского флота, сообщил 18 мая журналистам командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов.

Mil.ru Корабли Балтийского флота

Практически все морские, сухопутные и авиационные подразделения сил и средств Балтийского флота, уточнил вице-адмирал.

По словам Александра Носатова, для флота эти учения послужат экзаменом по боевой подготовке, который балтийцы просто обязаны сдать успешно.

Отвечая на вопрос журналистов об отработке в ходе учений оперативной переброски в Калининградскую область ракетных комплексов «Искандер», вице-адмирал Носатов подчеркнул, что учения являются стратегическими, поэтому флот выполнит любую задачу, поставленную в ходе них.

Российско-белорусские военные учения «Запад-2017» состоятся на территории России и Белоруссии с 14 по 20 сентября 2017 года. В них будут задействованы порядка 13 тыс. человек личного состава, а также большое количество техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая Балтийский флот отмечает день своего рождения. 18 мая 1703 г. солдаты Семеновского и Преображенского полков под личным командованием Петра Великого одержали первую победу в морском сражении, атаковав на лодках и захватив в устье Невы два шведских парусных корабля. Историческое значение этой победы было подчеркнуто награждением всех участников того боя специально изготовленными медалями с надписью «Небываемое бывает».