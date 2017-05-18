Киншаса, 18 мая, 2017, 20:01 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Демократической Республики Конго задержали 179 заключенных, сбежавших из тюрьмы Киншасы, расположенной в районе Селембао, 18 мая сообщает Reuters.

U.S. Army Africa Конголезские силовики

«Мы поймали 179 человек, скрывающихся от правосудия», — заявил мэр района Селембао Фидель Мпауи.

По неподтвержденным данным, из тюрьмы «Makala» сбежали около 4 тыс. заключенных.

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Напомним, правительство Конго первоначально заявило, что около 50 заключенных сбежали из тюрьмы, когда 17 мая ее атаковали сторонники заключенного лидера сепаратистов Не Муанда Нсеми.

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Нсеми был арестован в марте текущего года после серии кровопролитных столкновений между полицией и его сторонниками, которые хотят возродить королевство Конго, существовавшее с XIV по XVIII век. Королевство Конго было расположено в устье реки Конго на территории современной Анголы, Республики Конго и Демократической Республики Конго.