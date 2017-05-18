Челябинск, 18 мая, 2017, 19:40 — ИА Регнум. Представление проекта нового формата библиотек Челябинска состоялось сегодня, 18 мая, в Челябинской областной универсальной научной библиотеке. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Плакат «Неграмотный — тот же слепой» (фрагмент). 1920

На мероприятии в формате круглого стола присутствовали представители министерства культуры Челябинской области, Управления культуры администрации города Челябинска, Общественной палаты региона, Уполномоченный по правам ребенка Челябинской области, представители Общественной молодежной палаты региона, Совета родителей Челябинской области и директора нескольких челябинских библиотек.

В ходе заседания был представлен новый формат работы библиотек Челябинска. Он состоит в том, что в библиотеках города будут проводиться мероприятия культурно-развлекательного свойства. Эти мероприятия, как говорилось в проекте, ориентированы на общение посетителей библиотек между собой. Это разного рода конкурсы (предполагалось, что они как-либо связаны с культурой), клубы (литературные и прочие), библионочи, выставки, ориентация молодых матерей на книги, которые можно было бы дать ребёнку и т.д. и т.п.

Почему сделана ставка на эти мероприятия, открыто не проговаривалось. Завесу немного приоткрыла заведующая одной из кафедр библиографии, сказав, что современная библиотека находится в двойственном положении: с одной стороны, библиографы не видят надобности в каких-либо изменениях, а с другой — общество отнюдь не рвётся в библиотеки читать книги. Выход, по её мнению, в том, чтобы «побольше заниматься клубной работой», то есть, говоря иначе, превратить библиотеки в некие клубы.

Двойственность заключается в следующем. Библиограф подготовлен к определённому типу работы — работе с книгой. Он обладает широкой, но не слишком глубокой ориентацией по многим сферам культуры, а поэтому ему не всегда просто сориентировать человека, пришедшего в библиотеку в поисках знаний. И поэтому библиограф консервативен. Он полагается, и не без оснований, на культурные традиции книжного чтения. Это одна сторона дела.

О второй стороне дела заявил участник, преподаватель одного из челябинских вузов. По его мнению — это быстро деградирующее общество.

«Отчасти деградация обусловлена объективно: разрушены сложные производства, заменены примитивом. Приватизатор, приходя на средней сложности завод, зачастую уничтожал его, и вместо технически непростого производства организовывал отвёрточное — очень примитивное, не требующее навыков и знаний. Отчасти деградация обусловлена субъективно: правящим кругам нужен тупой примитивный человек без культуры и знаний, послушный начальству. Некоторые политики правящего класса это озвучивали громко и гласно: «Нужен служебный человек!». Поэтому избран путь на истребление образования и культуры. Вот и этот проект, спущенный сверху и поддержанный чиновникам на местах, предусматривает такое уничтожение — на этот раз в сфере библиотечного дела», — пояснил преподаватель.

По его мнению, библиотекам предлагают заниматься делом, им совершенно не свойственным.

«Какие-то клубные, какие-то образовательные, какие-то музейные дела. Под это правящий класс готов выделить деньги. Я не то что против каких-то событий в библиотеках, но… У библиотек нет специалистов для проведения такого рода мероприятий. Библиограф — это не артист, не тамада, не клоун, не шут гороховый и не фигляр. Это специалист определенного профиля, получивший весьма непростое серьезное образование — библиография. Чтобы проводить такого рода мероприятия, необходимо освободить часть пространства. Новых помещений нет и не предвидится. Значит — что? Правильно: надо освободить часть старых. От книг и читателей. В совершенно лживой презентации, показанной публике, было весьма впечатляющее утверждение: в одной из библиотек Челябинска освободили место для подобных мероприятий. При этом — Вы не падайте со стульев! — заявлено, что «пространство зоны чтения увеличилось»! Это как? Открыли новое измерение?», — недоумевает учитель.

Вместе с тем, отмечает он, в Челябинске на слуху скандал в библиотеке имени А.С. Пушкина: «там потеснили юношеский абонемент для того, чтобы дать дорогу подобным, как они выражаются, инновациям, и результаты получились незамедлительно: было 120 читателей, стало 70, а часть обозленных молодых людей пошла на митинги Навального, благо события по времени совпадали».

Вместе с тем участники круглого стола все, и в один голос, говорили, какой хороший предлагается проект. Были высказаны предложения, их было немало от молодежной части участников, о том как привлекать в библиотеки молодежь.

При этом сиротливо выглядели пустые места за круглым столом для представителей общественного движения «Суть времени» и общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление». Приглашенные общественники не пришли на мероприятие, посчитав свое присутствие нецелесообразным.