Москва, 18 мая, 2017, 19:31 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сегодня, 18 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Николас Мадуро

Сообщается, что в ходе разговора Мадуро рассказал Путину о внутриполитической ситуации в Венесуэле и о тех мерах, которые власти предпринимают по урегулированию кризиса в стране.

В свою очередь, Путин пожелал правительству Венесуэлы успехов в усилиях по нормализации обстановки в стране, а также подчеркнул, что возникающие проблемы необходимо решать в рамках правового поля в соответствии с законодательством Венесуэлы.

Мадуро и Путин обсудили вопросы партнерства Венесуэлы и России, а также ход реализации взаимовыгодных проектов в различных областях.

Кроме того, лидеры двух стран поговорили о ситуации на мировом рынке нефти в контексте выполнения странами ОПЕК договоренности по сокращению уровня нефтедобычи.