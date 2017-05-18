Омск, 18 мая, 2017, 19:21 — ИА Регнум. Казахстанскую соль на 100 миллионов рублей закупят российские супермаркеты. Это один из итогов бизнес-форума «Российская Федерация — Казахстан», проходящего в Омске.

В рамках торгово-экономической миссии была организована биржа контактов между представителями омского и казахстанского бизнеса, индивидуальные встречи. С казахстанской стороны в переговорах приняли участие 25 компаний, изготавливающие пищевые продукты, строительные материалы, машиностроительную, фармацевтическую, упаковочную и химическую продукцию. С российской стороны интерес к казахстанским производителям проявили 50 компаний.

По данным нацкомпании «KAZAKH INVEST» Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, по итогам мероприятия ожидается подписание соглашений на сумму более 5 миллионов долларов США. Это уже пятый бизнес-форум, проведенный в Омской области в подобном формате, всего по итогам предыдущих мероприятий были достигнуты договоренности на поставку казахстанской продукции на общую сумму свыше 20 миллионов долларов США.

В целом, внешнеторговый оборот Республики Казахстан с Омской областью в 2016 году составил 239,3 миллиона долларов США, что составляет 31,2%. Доля экспорта при этом составила 148,8 (29,8% от всего экспорта Омской области в 2016 году), а импорт произведен на сумму 90,5 миллионов долларов США (33,6% от всего импорта Омской области в 2016 году).

Казахстанская торговая миссия проводилась в рамках подготовки XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана на уровне глав государств, которая должна состояться осенью 2017 года. Организаторами мероприятия выступили Омская торгово-промышленная палата, администрация Омска совместно с АО «Национальная компания «KAZAKH INVEST» Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

«Сегодняшняя встреча — это еще один шаг в развитии партнерских отношений. Республика Казахстан является основным внешнеторговым партнером нашего региона. А Омск связывают еще и многолетние побратимские отношения с Петропавловском и Павлодаром», — напомниладиректор департамента городской экономической политики мэрии Ольга Парфенова.

Напомним, в конце 2016 года в Астане был проведен XIII Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России, в котором приняли участие главы двух государств.

Самый первый Форум приграничного сотрудничества прошел в 2003 году в Омске. Тогда был подписан ряд соглашений, в том числе соглашение о международном автомобильном сообщении, которое предусматривает проведение работ по углублению русла реки Иртыш для обеспечения безопасности судоходства, строительство мостовых переходов и обустройство автомобильных дорог на территории двух государств, выполнение регулярных воздушных рейсов российскими и казахстанскими авиакомпаниями, и Соглашение о сотрудничестве по вопросам здравоохранения.

Второй форум состоялся спустя два года в Челябинске. На нем были обсуждены вопросы о порядке пересечения казахстанско-российской границы, хозяйственно-экономического и политического сотрудничества. Главы двух государств приняли совместное заявление об упрощении режима пересечения казахстанско-российской границы.

Начиная с 2005 года Форум проводится ежегодно. Городами проведения уже были Уральск, Новосибирск, Актюбинск, Оренбург, Усть-Каменогорск, Астрахань, Павлодар, Екатеринбург, Атырау и Сочи.

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