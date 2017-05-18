Челябинск, 18 мая, 2017, 19:16 — ИА Регнум. В стране появился документ, на основе которого может быть сформирована внятная и реализуемая экономическая стратегия развития России. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор, декан экономического факультета Челябинского государственного университета (ЧелГУ) Алексей Шумаков, комментируя утверждённую президентом России Владимиром Путиным Стратегию экономической безопасности РФ до 2030 года.

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«Общая моя оценка этого документа — очень высокая. Мне кажется, что этот документ еще будет оценен по достоинству, но уже первое знакомство с ним указывает, что это документ абсолютно необходимый для формирования какой-то целостной экономической, социально-экономической политики», — сообщил декан ЧелГУ Алексей Шумаков.

«Я впервые за много лет замечаю четкий перечень целей и приоритетов развития страны. Ну например, не так давно Россия очень активно стремилась в ВТО, а на вопрос — «а зачем? почему мы должны это делать?», — ответы были до смешного своеобразные — «так все же приличные люди там, нас только нет». А здесь, допустим, открываешь раздел, описаны цели, основные направления и задачи, и они конкретно прописаны», — сказал профессор.

Он также отметил, что тезис об укреплении экономического суверенитета Российской Федерации в Стратегии раскрыт с полнотой и ясностью, достойной хорошего учебника.

«Очень логичный документ. Считаю, что на его основе может быть на региональном и федеральном уровне сформирована экономическая политика и стратегия», — отметил Алексей Шумаков.

Что касается опасений, которые могут возникнуть в связи с этим документом в изощренном сознании современного экономиста, говорит Шумаков, тут нужно подойти к толкованию Стратегии аккуратно.

«Другое есть опасение, у нас существует практика извращенного внедрения неверно понятых строк какого-либо документа. Лично меня один пункт озадачил. Например, во втором разделе 25 пункт выглядит опасно, — «установление избыточных требований в области экологической безопасности, рост затрат на обеспечение экологических стандартов производства и потребления». Это рассматривается как вызов и угроза. Но речь идет об избыточных требованиях. А избыточные требования — это то, что превышает необходимость. Но нормальные требования, те, которые должны быть обеспечены, не являются избыточными, а являются необходимыми и достаточными, они должны иметь место, из них нужно исходить. Здесь не ставится вопрос о снятии экологических ограничений, и нет призыва не обращать внимание на экологическую безопасность, а также экономить средства на этом. Речь здесь идет об избыточных требованиях. Но бывают иногда ретивые производственники, которые могут зацепиться за этот пункт и уже всякие требования в области экологической безопасности «похоронить». Они могут это использовать как индульгенцию для своих экологических преступлений», — считает Алексей Шумаков.

Профессор подчеркнул, что это не упрек Стратегии, а лишь то, что этот пункт, оценивая культуру управления, о низком качестве которой как раз тоже говорится в документе, может быть использован для неверных решений.

В целом, при оценке документа, Алексей Шумаков указал на необходимость понимания, что в происходящей войне всех против всех в мире необходимо уйти от иллюзии, что нашей стране распахнули объятья и мол «давайте войдем в единую семью всех народов». Это обман, который очень дорого нам обошелся, уточнил экономист.

Адресацию к плановой и мобилизационной экономике, которую увидели некоторые эксперты, Шумаков считает преувеличением, но основания для такого рода оценок, считает он, все же есть. Вместе с тем, экономист не предрасположен применять терминологию войны. Вместо словосочетаний экономическая война и прочие виды войн — валютная, тарифная, энергетическая, необходимо применять другие термины экономической теории, полагает преподаватель ЧелГУ.