Тюмень, 18 мая, 2017, 19:02 — ИА Регнум. В Тюмени направлено в суд дело «кадровиков», которых подозревают в хищении денег у 14 иногородних граждан денег под видом их трудоустройства. Им предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Энгельс Козлов. Рабочий. 1957

На скамье подсудимых оказались 36-летний Александр Плесовских, его жена 30-летняя Екатерина Плесовских и 29-летняя Олеся Щеглова.

По версии следствия, осенью 2014 года Александр Плесовских предложил супруге и ее знакомой Щегловой, которые ранее работали в одном из челябинских кадровых агентств, заняться хищением денежных средств у граждан под видом их трудоустройства вахтовым методом в ХМАО и ЯНАО. План отъема денег у клиентов был рассчитан на иногородних, которые не будут искать «кадровиков» в Тюмени. Для этих целей было зарегистрировано ООО «Техпромстройресурс», основным видом деятельности которого являлось предоставление услуг по найму рабочей силы и подбору персонала.

Следователи выявили 14 пострадавших от трио «кадровиков». На жителя Башкирии вышли по его резюме в интернете. Однажды Александр Плесовских встретил мужчину на железнодорожном вокзале и привез в арендованный офис. Там пообещали работу вахтой водителем в Нижневартовске, большую зарплату, взяли восемь тысяч рублей якобы за оплату питания в первый месяц работы, которые якобы будут возвращены после прохождения испытательного срока. Вахтовику дали номер организации, в которой будет работать, и увезли обратно на вокзал. До покупки билета в Югру, мужчина позвонил в организацию и выяснил, что там вахтовиков не ждут, вакансий нет. Потерпевший посмотрел документы, которые он подписал в кадровом агентстве. Это были договоры об оказании информационных услуг и о внесении в базу данных, которые трудоустройство не предусматривали.

На сайте «Черный список работодателей» можно прочесть отклики клиентов ООО «Техпромстройресурс». «Расписывают условия, на деле по приезду берут деньги якобы за талоны на питание за месяц, в итоге это за услуги. Отправляют к работодателю к черту на кулички и обещанных 60 000−100 000 и в помине нет! Приехал заработать, а пришлось горбатиться, чтобы заработать на обратный билет», — рассказывает стандартную схему работы «кадровиков» из Тюмени один из пострадавших (авторская орфография и пунктуация сохранены — ИА REGNUM ).

В феврале 2015 года Олеся Щеглова отошла от кадровых дел. В марте 2015 года, как заявляет следствие, Александр Плесовских на подставное лицо зарегистрировал новую фирму — ООО «Строй Транс Комплект — 72», деятельность которой тоже была связана с кадровой работой. В новую фирму потерпевшие обращались в основном через интернет. По мнению следствия, предоставляя «информационные услуги», супруги Плесовские трудоустраивали жителей Республики Коми, Белгородской, Новосибирской, Свердловской, Томской и Тюменской областей, Пермского и Красноярского краев, ХМАО.

Что касается рекрутинговых агентств в целом, то на кадровом рынке с 1 января 2016 года имеют право работать только агентства, получившие аккредитацию в Роструде. Это установлено законом «О заемном труде», сообщается на сайте Роструда. Для получения аккредитации кадровое агентство должно удовлетворять нескольким требованиям, в числе которых уставный капитал не менее 1 млн рублей, стаж работы руководителя агентства в области трудоустройства не менее двух лет, отсутствие у него судимости и другие. Штраф за нарушение закона кадровым агентством составляет 100−200 тыс. рублей.