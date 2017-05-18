Москва, 18 мая, 2017, 18:57 — ИА Регнум. Принятый запрет является даже не цензурой, а прямым нарушением принятых на себя обязательств по обеспечению свободы слова.

Ива Пётр Порошенко

«Такой курс был взят изначально, сразу же после антиконституционного переворота в 2014 году. На это Россия обращала внимание партнёров неоднократно. Тогда нам говорили, что это просто некое смутное время, переходный период, некий момент хаоса, и конечно, когда всё стабилизируется, и тем более, когда пройдут выборы президента, тогда, конечно, к Украине будут предъявляться такие же требования, и будут раздаваться призывы вернуться в русло закона и тех норм, под которыми Украина подписалась, будучи членом международного сообщества», — сказала Мария Захарова.

Однако уже давно действует президент, приходивший с лозунгом, что он является президентом мира, а не войны, но до сих пор ни мира нет, ни соблюдения демократических принципов, в частности, касающихся свободы слова и безопасности журналистов.

«Я могу чётко и, даже не гадая, однозначно сказать, что блокировка российских соцальных сетей, интернет-ресурсов и других медиапродуктов — всё это продолжится, — уверена Захарова. — Будут блокироваться соответствюущие ресурсы уже не российские, а уже другой страновой принадлежности».

Представитель МИД РФ также обратила внимание, как подло это было сделано. Судя по огромному списку, в котором около 1500 позиций, понятно, что он готовился долго и детально прорабатывался. Но обнародован он был буквально через день или через два после завершения Евровидения. То есть, получив все бонусы от Европы, которые раздавались в качестве поощрения демократических процессов, Киев Европу обманул, собрав предварительно все плоды так называемого одобрения Евросоюзом, европейской семьёй, вообще европейскими странами происходящего на Украине. На следующий же день была выдана такая порция антидемократических мер. Захарова уверена, что произошедшее — это только начало крупномасштабного отката.

Сюда же относится одобрение Верховной Радой запрета на ношение и производство георгиевских ленточек. Все эти факты свидетельствуют о том, что Киев не ставит перед собой мирное существование внутри страны, он ставит перед собой только другую, противоположную цель: разобщать и разъединять граждан. Действия властей вбивают колоссальный клин между людьми, проживающими на территории Украины.

«И, конечно, это ещё один из признаков того, что ни о каком выполнении минских соглашений Киев и не помышляет. Это всё — внешне, это — иллюзорно, это — обманчиво, как и всегда», пояснила Мария Захарова.

Напомним, что новая инициатива украинских властей вводит запрет на ряд интернет — ресурсов, в том числе российские социальные сети. Интернет уже полон описания способов обойти блокировку, а пользователи иронизируют, что, очевидно, теперь в российских сетях станет меньше «крымчанок, дочерей офицера».