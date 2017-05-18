Самара, 18 мая, 2017, 18:52 — ИА Регнум. Результат перового матча финальной серии женской гандбольной Суперлиги, сыгранного 18 мая в ольятти.

Armin Kuebelbeck Гандбол

«Лада» (Тольятти) — «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) 26:30 (16:17 10 13), счёт в серии 0:1

После прошлогодней неудачи, когда «Ростов-Дон» уступил первое место «Астраханочке», в нынешнем финале ростовчанки с самого начала сделали серьёзнейшую заявку на победу в финале. Возможно, что чемпионство им удастся оформить уже в следующем матче, который пройдёт в Ростове-на-Дону 22 мая.

Положение команд в розыгрыше женской гандбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.