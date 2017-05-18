Анкара, 18 мая, 2017, 18:53 — ИА Регнум. Нежелание Анкары вызвано планами США задействовать в операции в Ракке отряды самообороны сирийских курдов (YPG).

Kurdishstruggle Бойцы отряда самообороны сирийских курдов (YPG)

«США очень чувствительно воспринимают эту операцию. Я сказал, что мы не будем участвовать в ней, если там будет YPG», — цитирует издание Hurriyet слова турецкого президента.

Эрдоган подчеркнул, что если Вашингтон решил привлечь к операции в Ракке отряды сирийских курдов, то Турция откажется от участия в освобождении города.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая в Вашингтоне прошли переговоры президента Турции Реджепа Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом. Главы государств обсудили ряд вопросов, среди которых значилось решение Вашингтона о военной помощи сирийским курдам.