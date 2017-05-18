Ташкент, 18 мая, 2017, 23:59 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда 21 мая посетит с визитом эту страну, сообщает МИД Узбекистана.

Саудовская Аравия

Мирзиёев примет участие в Саммите арабо-мусульманских стран и США в городе Эр-Рияде.

«В рамках пребывания главы Узбекистана в Саудовской Аравии запланировано проведение ряда двусторонних встреч», — говорится в сообщении.

По данным МИД Узбекистана, Королевство Саудовская Аравия признало независимость Узбекистана 30 декабря 1991 года. В феврале 1992 года установлены дипломатические отношения между двумя государствами.

В ноябре 1992 года в Джидде начало свою деятельность Генеральное консульство Узбекистана. В 1995 года в Эр-Рияде открылось посольство страны, а с 1997 года в Ташкенте функционирует посольство Саудовской Аравии.

Данные о двустороннем товарообороте между странами отсутствуют.

Как сообщало ИА REGNUM, до визита в Саудовскую Аравию глава Узбекистана намерен посетить 19−20 мая Туркмению.