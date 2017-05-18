Гавана, 18 мая, 2017, 18:47 — ИА Регнум. На Кубе число инфицированных вирусом Зика достигло 1 тыс. 847 человек, 18 мая сообщает Reuters.

Michael Nielsen Куба

«Несмотря на то, что нам удалось сократить количество случаев заражения … есть провинции, такие как Гавана, Гуантанамо, Сьенфуэгос и Камагуэй, где риск заражения все еще остается высоким», — заявила глава Департамента по снижению рисков стихийных бедствий Глория Гели.

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Напомним, как правило, заболевание является легко переносимым, однако оно представляет особую опасность для беременных женщин, поскольку вирус Зика может вызвать микроцефалию — тяжелый врожденный дефект, при котором рождаются дети с аномально малым размером головы.

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Вирус распространился в десятках стран мира с момента вспышки заболевания в Бразилии в 2015 году.