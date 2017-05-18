Переславль-Залесский, Ярославская область, 18 мая, 2017, 18:44 — ИА Регнум. Переславская межрайонная прокуратура Ярославской области выяснила, что в детском саду села Нагорье детям незаконно урезали порции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре области.

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Проверка была проведена после коллективного обращения родителей. Установлено, что в нарушение санитарных правил и норм в меню используется узкий ассортимент блюд, при этом отмечается занижение стоимости питания — не выполняются физиологические нормы питания детей по пищевым продуктам.

«Мы вышли с проверкой вместе с сотрудником Роспотребнадзора. И выяснили, что детей чуть ли не каждый день кормили одним и тем же. Кроме этого, санитарные нормы обязывают кормить ребенка на 100 рублей в день, а в марте этого года на продукты тратилось 93,5 рубля. В январе вообще 90 рублей 60 копеек. Старшая медсестра и заведующая детсадом сказали, что покупали продукты, исходя из имеющихся у них финансов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM старший помощник межрайонного прокурора Елена Гришан.

Еще в этом детском саду не было упорядочено хранение пищевых продуктов в складских помещениях, а холодильное оборудование не имеет термометров, используется кухонная эмалированная с отслоившейся эмалью.

По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении.