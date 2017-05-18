Мурманск, 18 мая, 2017, 18:34 — ИА Регнум.

Рыбный порт Мурманска не собирается оставаться в стороне от масштабных работ, которые разворачиваются в Заполярье в связи с активным освоением арктических месторождений. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на специальной пресс-конференции, посвящённой итогам работы порта и перспективам развития предприятия, заявил председатель совета директоров АО «Мурманский морской рыбный порт» Александр Романов.

Gazprom-neft.ru «Газпром нефть — Снабжение»

«Идёт достаточно серьёзная работа по освоению шельфовых месторождений, — отметил Романов. — Здесь у нас сосредоточены интересы компаний «Новатэк», «Газпром», «Газпром нефти» и все они в той или иной степени на сегодняшний день нацелены на работу по подготовке, освоению, строительству, и так далее. Мы не будем стоять в стороне, потому что грузовые площадки, возможности технические и людские ресурсы у нас для этого есть. Порт на сегодняшний день продолжает работу по перевалке грузов и помощи нефте‑ и газодобывающим компаниям в этой области. Мы достаточно активно работаем с компанией «Газпром нефть — Снабжение», на сегодняшний день есть ещё одна компания, которая развивает это направление, и, безусловно, мы будем эту работу продолжать, потому что она должна принести с собой не только возможности для работы порта, но и дополнительный объём инвестиций, в том числе на поддержание развития инфраструктуры».

По словам Романова, в будущем руководство предприятия собирается восстановить большую часть железнодорожного внутрипортового полотна, сформировать терминальный принцип работы.

«Мы хотели бы инвестировать очень приличные средства в модернизацию и поддержание причальной линии, — добавил представитель порта. — Но для этого нам потребуются более длительные перспективы, связанные с эксплуатацией причалов, вопросами управления территорий».

Как добавил Романов, сегодня рыбный порт Мурманска в состоянии переваливать до 500 тысяч тонн рыбы и морепродуктов. «Наши возможности — технические и технологические — превышают объёмы поставок в несколько раз», — напомнил председатель совета директоров АО «Мурманский морской рыбный порт».

В то же время, по словам Романова, речи о том, что объём рыбы и морепродуктов, поставляемый в порт Мурманска, в ближайшие годы будет увеличен, не идёт.

Напомним, летом 2016 года года в рыбном порту Мурманска заявили, что вынуждены заниматься диверсификацией своей деятельности. Как сообщало ИА REGNUM, одна из причин происходящего заключается в том, что из-за активной работы отечественных рыбопромышленников на экспорт в регионе снижается грузооборот рыбопродукции.

Добавим, по последней информации, объём рыбы в порту Мурманска за три года сократился на 80 тыс. тонн.