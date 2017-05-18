Ярославль, 18 мая, 2017, 18:29 — ИА Регнум. 17 мая депутаты ярославского муниципалитета Ярославля утвердили членов Избирательной комиссии города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете. Таким образом, формирование Избирательной комиссии города завершено.

City-yaroslavl.ru Муниципалитет Ярославля

6 членов горизбиркома утверждены депутатами муниципалитета, еще 6 — Избирательной комиссией региона.

В итоге членами горизбиркома со сроком полномочий на 6 лет стали:

Андрей Бурьяноватый — председатель Избирательной комиссии города с 1994 года, выдвинут Избирательной комиссией Ярославской области;

Илья Волосковец — помощник депутата Ярославской областной думы, принимал участие как кандидат в целом ряде избирательных кампаний, но избран не был, выдвинут ЛДПР;

Любовь Гречина — доцент кафедра теории и истории государства и права ЯрГу им. П. Г. Демидова, кандидат юридических наук, выдвинута Избирательной комиссией Ярославской области;

Игорь Ершов — студент ЯрГу им. П. Г. Демидова, принимал участие как кандидат в целом ряде избирательных кампаний, но избран не был, выдвинут Избирательной комиссией Ярославской области;

Сергей Краевой — заместитель председателя избирательной комиссии города предыдущего состава, выдвинут «Единой Россией»;

Алексей Лопарев — Руководитель приемной Центра защиты прав граждан регионального отделения партии «Справедливая Россия», выдвинут «Справедливой Россией»;

Никита Марков — начальник отдела организации Избирательной комиссии Ярославской области, выдвинут Избирательной комиссией Ярославской области;

Татьяна Мельникова — член горизбиркома предыдущего состава, в котором представляла партию «Справедливая Россия», супруга члена Избирательной комиссии области от ПАРНАСа Андрея Мельникова, который ранее также был членом «Справедливой России», выдвинута ПАРНАСом;

Ростислав Ситников — юрисконсульт отдела правового обеспечения департамента финансов мэрии Ярославля, выдвинут Избирательной комиссией Ярославской области;

Олег Сабанов — безработный житель Твери, бывшеий член комиссии города Твери и ТИКа Рузского района Тверской области, выдвинут Избирательной комиссией Ярославской области;

Сергей Юстинов — первый секретарь Кировского райкома КПРФ, пенсионер, выдвинут КПРФ.

От партии «Яблоко» на включение в состав горизбиркома выдвигалась депутат Госдумы России 1-го созыва Евгения Тишковская, но у экс-парламентария, как заявил председатель облизбиркома Олег Захаров, обнаружили гражданство Республики Абхазия, и она не получила достаточного количества голосов депутатов. Ответ на запрос о наличии у Тишковской второго гражданства еще не получен. Сама Тишковская заявила, что это не соответствует действительности.

В новом составе горизбирком соберется 26 мая 2017 года на свое первое заседание, на котором определится состав руководства комиссии. Новому составу придется работать на выборах депутатов муниципалитета Ярославля, которые состоятся 10 сентября 2017 года.