Москва, 18 мая, 2017, 18:31 — ИА Регнум. Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева заявила, что с 2020 года единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории станет обязательным. Об этом глава Минобрнауки сказала сегодня, 18 мая, в ходе лекции «Роль и место науки и образования в сегодняшней России. Вызовы и перспективы», которую она прочитала в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в рамках курса «Армия и общество».

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«В 2020 году вся страна будет сдавать историю. Потому что без знания истории невозможно двигаться дальше», — сказала министр.

Напомним, впервые о том, что ЕГЭ по Истории станет обязательным, Васильева заявила 20 февраля 2017 года. Она подчеркнула, что как историк прежде всего, и как министр образования уверена в том, что ЕГЭ по Истории должен стать обязательным.

Васильева заявила, что не может «человек, пройдя 11-летнее обучение, не знать своей истории». Тогда же министр рассказала, что новые учебники по истории поступят почти во все регионы страны в 2017/18 учебном году.

«На полях» инвестиционного форума в Сочи Васильева сказала журналистам, что ЕГЭ по истории станет обязательным не раньше 2020 года.

Если это произойдет, то история станет третьим обязательным предметом для выпускников. Сейчас в качестве обязательных предметов во время единого государственного экзамена российские школьники сдают русский язык и математику.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, система Единых государственных экзаменов начала вводится в России с 2001 года. В 2002 году эксперимент по введению ЕГЭ прошёл в 16 регионах страны. В 2003 году эксперимент охватил 47 субъектов РФ, а в 2004 — 65 регионов страны. В 2006 году ЕГЭ уже сдавали около 950 тысяч школьников в 79 регионах России, а в 2008-м — свыше миллиона учащихся во всех регионах.