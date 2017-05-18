Мурманск, 18 мая, 2017, 18:26 — ИА Регнум.

Причальная линия в рыбном порту Мурманска должна управляться на концессионных началах в соответствии с законом о концессии. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на специальной пресс-конференции, посвящённой итогам работы порта и перспективам развития предприятия, заявил председатель совета директоров АО «Мурманский морской рыбный порт» Александр Романов.

Portofmurmansk.ru Мурманский морской рыбный порт

«Мы, во взаимодействии с Росрыболовством, рассматриваем вопрос стратегии развития морских рыбных терминалов, — сообщил Романов. — Эта стратегия утверждена недавно приказом министерства сельского хозяйства. Она предусматривает несколько серьёзных направлений, в том числе новую долгосрочную форму взаимоотношений государства и порта в части управления причалами. По крайней мере, Росрыболовство поддержало наше обращение в правительство, и выступило с инициативой, она нашла своё отражение в стратегии. Причальная линия должна управляться на концессионных началах в соответствии с законом о концессии. Эта работа идёт, не скажу, что уже ясность есть, так как порт пока управляет причалами на долгосрочной основе в соответствии с договором доверительного управления. Но мы работаем и с министерством экономического развития, обращались и в Минтранс, ждем, когда правительство определит федеральный уполномоченный орган исполнительной власти, который будет непосредственно заниматься этой проблематикой».

Как отметил представитель порта Мурманска, период окончания доверительного управления причалами выпадает на период избирательной кампании президента Российской Федерации.

«Нам бы очень не хотелось, чтобы там второпях, в какой-то сумятице решали эти вопросы, — отметил Романов. — Мы начали проработку этой проблемы с июня прошлого года и продолжаем находиться в детальной и плотной переписке со всеми органами государственной власти, которые связаны так или иначе с решением этого вопроса. И надеемся, что упомянутая стратегия развития мурманского, по крайней мере, грузового терминала по перевалке рыбы и морепродуктов будет решена именно таким способом».

Напомним, морской рыбный порт Мурманска был приватизирован в 2015 году за 1 млрд рублей. В торгах приняли участие четыре претендента. Цена продажи превысила начальную цену на 44%. По информации ИА REGNUM, покупатель — ООО «Купец» — является крупным игроком рыбной отрасли, который много лет работает на территории предприятия.