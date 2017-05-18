В Волгограде арестованы подозреваемые в причастности к взрыву в жилом доме
Волгоград, 18 мая, 2017, 18:15 — ИА Регнум. В Волгограде задержанные ранее по подозрению в причастности к взрыву, который прогремел в четырехэтажном доме по проспекту Университетскому, взяты под стражу. Такую меру пресечения трём подозреваемым 18 мая избрал Советский районный суд, удовлетворив ходатайство следствия, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Судьбу разрушенного взрывом дома в Волгограде решат эксперты
В СИЗО оказались владелец торгового павильона, его отец и работник. По их вине, по версии следствия, погибли четыре человека, десять человек получили травмы различной степени тяжести и десятки семей остались без крова. Как уточнили в региональном следственном управлении, под арестом они проведут ближайшие два месяца.
Все трое проходят фигурантами по уголовному делу о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц (ч.3 ст.238 УК РФ).
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Названа предварительная причина взрыва в доме в Волгограде
Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 16 мая 2017 года. Взрыв бытового газа прогремел в четырехэтажном доме по проспекту Университетскому, 60.
К этому привело несанкционированное подключение небольшого магазина к городским сетям водоснабжения, в ходе которых была повреждена газовая труба.
Санкции на проведения работ от администрации и уполномоченных ведомств владелец киоска не получал. Поэтому они велись скрытно. Плюс ко всему работник, их проводивший, был нанят по объявлению на сайте в сети интернет, и, как выяснилось, не имел специального образования и лицензии. Не было у него и специального оборудования — прокол грунта под проезжей частью он осуществлял с помощью самодельного оборудования, в итоге повредил трубу газоснабжения.
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Поиски погибших на месте взрыва дома в Волгограде прекращены
На место ЧП незамедлительно прибыла аварийная служба, однако избежать страшных и непоправимых последствий не удалось.
В результате взрыва обрушился третий подъезд. Погибли четыре человека — трое жительниц дома и работник газовой службы.
Своей вины подозреваемые не признают. Расследование уголовного дела продолжается.