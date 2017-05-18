Волгоград, 18 мая, 2017, 18:15 — ИА Регнум. В Волгограде задержанные ранее по подозрению в причастности к взрыву, который прогремел в четырехэтажном доме по проспекту Университетскому, взяты под стражу. Такую меру пресечения трём подозреваемым 18 мая избрал Советский районный суд, удовлетворив ходатайство следствия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Volgadmin.ru При взрыве газа обрушился целый подъезд

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Судьбу разрушенного взрывом дома в Волгограде решат эксперты

В СИЗО оказались владелец торгового павильона, его отец и работник. По их вине, по версии следствия, погибли четыре человека, десять человек получили травмы различной степени тяжести и десятки семей остались без крова. Как уточнили в региональном следственном управлении, под арестом они проведут ближайшие два месяца.

Все трое проходят фигурантами по уголовному делу о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц (ч.3 ст.238 УК РФ).

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Названа предварительная причина взрыва в доме в Волгограде

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 16 мая 2017 года. Взрыв бытового газа прогремел в четырехэтажном доме по проспекту Университетскому, 60.

К этому привело несанкционированное подключение небольшого магазина к городским сетям водоснабжения, в ходе которых была повреждена газовая труба.

Санкции на проведения работ от администрации и уполномоченных ведомств владелец киоска не получал. Поэтому они велись скрытно. Плюс ко всему работник, их проводивший, был нанят по объявлению на сайте в сети интернет, и, как выяснилось, не имел специального образования и лицензии. Не было у него и специального оборудования — прокол грунта под проезжей частью он осуществлял с помощью самодельного оборудования, в итоге повредил трубу газоснабжения.

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Поиски погибших на месте взрыва дома в Волгограде прекращены

На место ЧП незамедлительно прибыла аварийная служба, однако избежать страшных и непоправимых последствий не удалось.

В результате взрыва обрушился третий подъезд. Погибли четыре человека — трое жительниц дома и работник газовой службы.

Своей вины подозреваемые не признают. Расследование уголовного дела продолжается.