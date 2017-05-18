Киев, 18 мая, 2017, 18:19 — ИА Регнум. На Украине власти заблокировали счета компании «Яндекс.Украина». Об этом сегодня, 18 мая, сообщает пресс-служба компании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM След

Сообщается, что в связи с вступлением в законную силу указа президента Украины №133/2017 о блокировке на территории страны ряда российских интернет-сервисов, все счета компании «Яндекс.Украина», с которых могло быть перечислено партнерское вознаграждение рекламной сети «Яндекса», были заблокированы.

В компании отметили, что все средства «Остаются на партнерских аккаунтах», но в настоящее время у компании нет возможности перевести их на счета партнеров.

В «Яндекс.Украина» подчеркнули, что продолжают искать легальные решения и для отправки средств, и для продолжения сотрудничества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая президент Украины Петр Порошенко расширил санкции против Российской Федерации. В украинские черные списки был добавлен ряд российских физических и юридических лиц.

Под блокировку попали сервисы «Яндекс», Mail.ru и российские социальные сети.