Калининград, 18 мая, 2017, 18:17 — ИА Регнум. В Калининградской области вместе с оздоровительной инфраструктурой уничтожают память героев Великой Отечественной войны. Об этом заявил сегодня, 18 мая, член регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Василий Кучер, выступая в Калининграде на межрегиональной экологической конференции ОНФ, передает корреспондент ИА REGNUM с места события — музея Мирового океана.

Герой Советского Союза Александр Космодемьянский

«Советский Союз оставил нам доброе наследие — детские оздоровительные лагеря на берегу Балтийского моря, — сказал Кучер. — Самое главное — им даны были правильные имена — Героев Советского Союза — Смирнова, Белоусова, Зои и Александра Космодемьянских. Все эти учреждения работали на наше будущее поколение».

По словам представителя ОНФ, «когда в 90-е годы наступило время смуты, некоторые личности решили поживиться».

«Используя знакомства и коррупционную составляющую, они решили эти земли забрать у общества, — продолжил Кучер. — Народный фронт смог добиться, чтобы два лагеря — имени Смирнова и имени Белоусова — остались за государством. Там сейчас наши дети и внуки отдыхают и оздоровляются. Но центр имени Зои и Александра Космодемьянских не смогли спасти. Он выставлен на продажу».

«При этом, что интересно, — подчеркнул представитель ОНФ. — Только выставили на продажу — сгорела недавно отремонтированная столовая. Далее разобрали два корпуса под предлогом того, что они не приспособлены под обслуживание детей. Сейчас разбирают плитку, то есть уничтожают инфраструктуру, чтобы занизить стоимость объекта. Наступит такой момент, что не государство получит какую-то прибыль, а оно еще заплатит инвестору за то, чтобы он приобрел землю для якобы хорошего дела. А инвестор построит гостиницу или, как сейчас модно говорить, апарт-отель».

Василий Кучер подверг критике правительство Калининградской области: «Нам два года исполнительная власть говорила, что «всё нормально, товарищи общественники». А сейчас пришли к тому, что эти земли выставлены на продажу. Как же так? Хотя всё ясно. Причина — коррупционная составляющая, вот и вся причина».

По словам Кучера, который в Калининградской области возглавляет штаб «Бессмертного полка», «вместе с оздоровительной инфраструктурой уничтожают память Зои и Александра Космодемьянских, которые отдали свою жизнь ради нашего будущего».

Тему развил сопредседатель калининградского штаба Общероссийского народного фронта Гарий Чмыхов.

«За всё это время, начиная с Перестройки, в Светлогорске не было построено ни одного санатория, ни одного дома отдыха. Идет фактически уничтожение города. Хорошо, со «Стаканом» (так в народе прозвали апарт-отель, который хотели построить в Светлогорске на первой линии у моря. — ИА REGNUM ) нас прокуратура поддержала и приостановила. Но если будет изменено постановление правительства от 1982 года, на которое и Верховный суд и суд арбитражный постоянно ссылается, то мы можем лишиться жемчужины России», — сказал Чмыхов.

Речь идет о постановление Совета Министров РСФСР от 1982 года, которое устанавливает границы первой и второй зон округа санитарной охраны курортов Светлогорск-Отрадное и Пионерский в Калининградской области. В настоящее время, по данным ОНФ, в этот правовой акт могут быть внесены поправки, которые позволят строить в первой санитарной зоне балтийского побережья.

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Азат Газизов, прибывший из Москвы, выслушав выступающих, сказал, чтобы калининградское отделение фронта немедленно готовило конкретное обращение в центральный аппарат ОНФ. «Главное, не молчать в такой ситуации, потом будет поздно», — подчеркнул Газизов.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что объявление о выставлении на продажу лагеря была опубликовано на сайте Корпорации развития туризма Калининградской области. «Гостинично-апартаментный комплекс на 400 номеров будет расположен по адресу: Калининградский проспект, 93. Участок площадью 3,18 га находится в западной части города Светлогорска (территория бывшего пионерского лагеря Зои и Шуры Космодемьянских), в лесистой зоне, свободной от этажной застройки…» — сказано в объявлении.

В советские годы лагерь находился в федеральном ведомстве, однако в 2007 году был передан из федерального имущества в собственность Калининградской области.

Детский оздоровительный лагерь назван в честь брата и сестры Зои и Александра Космодемьянских, посмертно награждённых званием Герой Советского Союза.

Космодемьянский — легендарный танкист, во время штурма Кёнигсберга на танке самостоятельно форсировал канал и, уничтожив там батарею гитлеровцев, удерживал плацдарм до создания переправы войск. Погиб 13 апреля 1945 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище напротив могилы сестры. В честь героя назван поселок в пригороде Калининграда.