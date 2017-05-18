Тбилиси, 18 мая, 2017, 18:36 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Грузии осудило Россию и Абхазию за подписанное 18 мая 2017 года соглашение «О порядке формирования и деятельности Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел».

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

«Создание Российской Федерацией Объединенной группировки войск в Абхазии, а сейчас и слияние следственных и правоохранительных органов, что было предусмотрено так называемым договором об интеграции от 2014 года, является четким подтверждением процесса фактической аннексии оккупированного региона», — говорится в специальном заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.

По оценке официального Тбилиси, новое соглашение нарушает такие фундаментальные нормы и принципы международного права, как суверенитет, территориальная целостность и нерушимость международно признанных границ.

«Это целенаправленные действия России, стремящейся помешать мирной политике правительства Грузии, которую поддерживает мировое сообщество. Подобные действия содействуют дестабилизации ситуации в регионе, а также наносят урон Женевским международным переговорам», — подчеркивает МИД Грузии.

По мнению грузинской стороны, протекающие в «оккупированных регионах» Грузии «незаконные процессы» свидетельствуют о необходимости твердых и консолидированных усилий мирового сообщества. Грузия обращается к международным партнерам и просит их принять действенные меры для предотвращения аннексии «оккупированных регионов» и их «деоккупации».

Как сообщило МВД России, 18 мая в Сочи было оформлено Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о порядке формирования и деятельности Совместного информационного-координационного центра органов внутренних дел. Документ подписали статс-секретарь — заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов и вице-премьер, министр внутренних дел Республики Абхазия Аслан Кобахия. На этот факт уже отреагировали депутаты абхазского парламента, которые заявили, что данное соглашение не представляет опасности для республики, сообщает apsny.ru. По мнению депутата Сергея Шамба, соглашение будет способствовать более эффективной работе правоохранительных органов Абхазии. По его словам, абхазо-российское соглашение может настораживать только тех, кто опасается эффективной работы органов внутренних дел страны.