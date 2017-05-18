Ярославль, 18 мая, 2017, 17:48 — ИА Регнум. В Ярославле в День города намерены установить очередной рекорд — жителям предлагают изготовить «Ярославский самый длинный шарф». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в музее истории города Ярославля.

Youtube.com Шарф длинной в 1 км, связанный болельщиками футбольного клуба «Бавария»

Организаторы акции заявляют, что в создании шарфа-рекордсмена смогут принять участие все желающие. Акция приурочена к Всемирному дню вязания и будет проходить на площадке у музея истории города на Волжской набережной.

Вязание будет проходить под музыку джазовый группы «Ярославский диксиленд» под руководством Николая Кабанова, а затем учащихся и преподавателей детской школы искусств имени Л.В.Собинова

«Мы думаем, что в акции примут участие более ста человек. Люди будут вязать вместе один шарф. Кроме того, будем обвязывать музыкальные инструменты — делать для них вязанную одежду. Люди могут связать шарфы дома, принести их с собой и мы вплетем их в общий шарф», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель ремесленной палаты Ярославской области Галина Андреева.

Одновременно в музее истории города пройдёт выставка вязаных изделий и мастер-классы для всех желающих.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля, в день закрытия фестиваля «Главная Масленица страны», в Ярославле изготовили «самый большой блинный пирог». Он состоял из более чем тридцати тысяч блинов и весил 1792 килограмм. Судьба «рекорда» оказалась печальной — его хотели скормить собакам, но были вынужденны отвезти на свалку.

Справка ИА REGNUM: в книге Гиннеса зафиксирован рекорд установленный жительницей Нидерландов — она связала «шарфик» длиной 62,5 километра. До этого рекордсменом считался шарф длиной 33 километра, связанный в 1988 году в Великобритании.