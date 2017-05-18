Астрахань, 18 мая, 2017, 17:48 — ИА Регнум. В Астраханской области расходы региональной казны решили оптимизировать, в том числе, и за счёт урезания трат на развитие казачества. Объем финансирования соответствующей государственной программы значительно сократился, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление областного правительства № 160-п от 12 мая 2017 года, опубликованном на официальном сайте правовой информации органов госвласти региона.

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Программа, утвержденная постановлением регионального правительства от 6 ноября 2014 года за № 425-п, рассчитана на пять лет — с 2015 по 2019 года. Общий объем средств, предусмотренных бюджетом Астраханской области на исполнение программы в целом, составляет 72,19 млн рублей.

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В 2016 году на обеспечение деятельности казачьих дружин было предусмотрено 1,5 миллиона рублей, на реализацию других мероприятий программы — 3,5 млн рублей. Кроме того, на обеспечение деятельности Государственного образовательного учреждения Астраханской области «Казачий кадетский корпус имени атамана И.А. Бирюкова» в виде субсидий из регионального бюджета в 2016 году было выделено более 34 млн рублей.

Изменения в документ коснулись 2017 и последующих годов. Так, если ранее на 2017 год было запланировано 4,8 млн рублей. То согласно внесенным коррективам теперь в областной казне должно быть предусмотрено на развитие казачества 6 млн рублей. Однако увеличение ассигнований на этом и закончится. Следующие два года станут, если можно так выразиться, почти «голодными». Так, вместо предусмотренных ранее на 2018 год 23,85 млн рублей из областного бюджета будет выделено в почти в 12 раз меньше — всего 2 млн рублей. Такая же сума предусмотрена и на 2019 год, вместо ранее запланированных 26,61 млн рублей.

Вполовину урезали и вливания в программу из бюджетов муниципальных образований Астраханской области — со 100 тыс. рублей на пять лет до 50 тыс. рублей. Ранее предусмотренные из внебюджетных источников 2,49 млн рублей вообще сняты со счетов. В новой редакции постановления они отсутствуют.

Как поясняется в документе, изменения внесены в целях «оптимизации расходов и повышения эффективности исполнения мероприятий программы».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Астраханском казачьем округе войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» насчитывается более 3,5 тыс. казаков, из них взяли на себя обязательства по несению государственной службы — более 1,5 тыс. человек.

В 2016 году в составе округа было учреждено на казачьих кругах пять новых обществ: три хуторских, станичное и юртовое. Более 400 казаков пополнили казачьи ряды.

Добавим, что за последние пять лет количество казачьих обществ в Астраханской области увеличилось в 2,5 раза — с семи до 17-ти. Казаки несут государственную службу, развивается и молодежное казачье движение, началось возрождение казачьих ремесел. По всему региону в школах открылись казачьи классы.