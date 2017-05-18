Москва, 18 мая, 2017, 17:41 — ИА Регнум. Кандидатуру Алексея Ерхова на должность посла РФ в Турции поддержал комитет Госдумы по международным делам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая сообщил источник в комитете.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Государственной Думы РФ

«Кандидатуру Ерхова на пост посла РФ в Турции комитет поддержал», — сообщил собеседник агентства.

Ерхов занимает должность главы департамента Ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

Со своей стороны комитет Совфеда по международным делам может обсудить кандидатуру Ерхова 22 мая.

Согласно Конституции РФ, «президент РФ назначает и отзывает после консультаций с соответствующими комитетами и комиссиями палат Федерального Собрания дипломатических представителей РФ в иностранных государствах и международных организациях».

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии выставки. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку». Временно исполняющим обязанности посла РФ в Турции был назначен советник-посланник Сергей Панов.