Ленинградская область, 18 мая, 2017, 17:46 — ИА Регнум. С выходом футбольного клуба «Тосно» из Ленинградской области в премьер-лигу областные власти связывают грандиозные планы по развитию футбола в регионе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, переговоры с возможными партнёрами клуба состоятся в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом сегодня, 18 мая, на встрече с футболистами «Тосно» заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Вместе с кубком

Губернатор региона пригласил руководство ФК «Тосно» принять участие в ПМЭФ, чтобы обсудить с представителями бизнеса возможность партнёрства, спонсорства и иных схем поддержки.

«Видим, как всколыхнулся бизнес после выхода команды в высшую лигу. Можем теперь более активно стучаться к ним в дверь», — сказал Александр Дрозденко.

Глава региона подчеркнул, что выход «Тосно» в высшую лигу гарантирует большую нагрузку, в том числе материальную. Однако бюджет Ленобласти будет поддерживать только массовый спорт, детский спорт, строительство тренировочных баз, а «спорт высшей лиги — это задача энтузиастов, инвесторов».

Валентин Илюшин ИА REGNUM Деловой разговор

Напомним, уже достигнуты договоренности о том, что ФК «Тосно» будет играть в новом сезоне на петербургском стадионе «Петровский». Как пояснил Дрозденко, строить в Ленобласти большой стадион на 10−15 тыс. человек смысла нет, поскольку в городах области, население которых не превышает 100 тыс. жителей, такие стадионы не наберут достаточное количество зрителей.

Однако, по словам Александра Дрозденко, в Ленобласти на разных этапах строительства и реконструкции в настоящее время находятся пять стадионов, в том числе «Спартак» в Гатчине, «Локомотив» в Волхове, «Металлург» в Бокситогорск, которые не превышают по вместимости 5 тыс.человек.

Глава региона сообщил также, что в областном бюджете уже заложено 250 млн рублей на строительство в Тосно тренировочной базы, стадиона и детской спортивной школы. Именно этот стадион станет тренировочной площадкой ФК «Тосно».

После дополнительных обсуждений с руководством клуба, Дрозденко заявил о готовности выделить дополнительные 30−40 млн рублей в этот стадион (именно в такую сумму оценил необходимые инвестиции директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко). «Наиболее талантливые дети будут попадать туда через селекцию в районах», — отметил Дрозденко.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Александр Дрозденко вместе с юными футболистами

Второй тренировочной базой для «Тосно» рассматривается поселок Рощино в Выборгском районе Ленобласти. По словам губернатора, футбольная площадка будет возведена за 450 млн рублей.

Также рассматривается возможность привлечения инвесторов в строительство стадиона в деревне Кудрово во Всеволожском районе Ленобласти. По словам Дрозденко, там есть земельный участок площадью 120 га, который находится в аренде компании, представляющей интересы Fort Group (генерального спонсора ФК «Тосно»). Губернатор региона уверен, что там имеет смысл построить хороший стадион, который можно будет использовать для нужд и Ленобласти, и Петербурга. «Там хорошая логистика, учитывая что там появится метро и есть необходимые транспортные развязки», — пояснил он.

«Смотрим далеко вперед. Предположим, в Питере еще одна команда выйдет в премьер-лигу (например, «Динамо»). Возможно, какая-то еще появится команда в Ленобласти, которая будет играть в премьер-лиге. Нужна еще площадка. В Кудрово — идеальное место для стадиона. Мы проанализировали всю область вместе с городом — лучшего места нет. Как раз в Кудрово предполагалось строить «Зенит-Арену». Предполагаем найти инвестора, который построит стадион. В виде бонуса инвестору будет предложено построить квадратные метры жилья», — сообщил Дрозденко.

Губернатор напомнил, что именно в Ленобласти делали первые шаги в футболе нападающий «Зенита» Александр Кержаков, полузащитник «Динамо» Алексей Ионов, хавбек «Рубина» Павел Могилевец (все трое — из Кингисеппа). «На самом деле, у нас много талантливых мастеров, но мы потеряли школу», — посетовал Дрозденко и поделился планами по развитию футбола в Ленобласти.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Мастер-класс

«Тосно» — команда, которая борется, себя не жалея, что очень важно. Бойцовские качества сегодня дорогого стоят. До сих пор, как и многие коллеги, под впечатлением от игры со «Спартаком». Была боевая игра, действительно бились. Хотелось бы, чтобы таких игр было побольше. Хотелось бы, чтобы команда «Тосно» была не только первой командой из Ленинградской области, которая вышла в премьер-лигу, но и, чтобы она там задержалась надолго», — выразил надежду Дрозденко.

По словам владельца главного спонсора клуба компании FortGroup Бориса Пайкина, планируется небольшое обновление состава команды «Тосно» — порядка 6−7 футболистов, но основной костяк сохранится.

«Мы будем проводить точечное усиление. Прошли этап, когда меняли каждые 2−3 месяца по 60% команды и тренеров. Набили шишек и пришли к результату. Понимая все, переняв опыт успешных команд, постараемся идти по тому пути, который принесет успех», — заявил Пайкин.

Также он сообщил о планах покупки иностранных игроков, но заверил, что «практики покупать за миллионы не будет».

Валентин Илюшин ИА REGNUM Тренировка

«Мы сегодня рассматриваем пару-тройку игроков из ближнего и дальнего зарубежья. И это либо свободные агенты, либо очень небольшие средства. Костяк команды есть, а сменой будем заниматься совместно с Ленобластью», — отметил Пайкин.

По словам Бориса Пайкина, планы по переименованию клуба «Тосно» отпали. «Действительно, этот вопрос стоял. Но меня со всех сторон атаковали — и футболисты, и жители региона. Это название уже прикипело, за ним уже многое стоит — и победы и горечь. Хотелось поменять, потому что, мое личное мнение, что это не совсем федеральное название, более местное. Но последний опрос показал, что прежнее название лидирует», — подчеркнул он.

Напомним, что футбольный клуб из Ленинградской области получил право выступать в российской премьер-лиге, заняв второе место в чемпионате Футбольной национальной лиге. 20 мая команда проведет заключительный матч в гостях против клуба Московской области — ФК «Химки».