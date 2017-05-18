Москва, 18 мая, 2017, 17:23 — ИА Регнум. Клиенты «тонущего» «Татфондбанка» не собираются прекращать пикетирование здания Кабмина РТ. «Пикеты в Казани, которые начались с 4 мая, будут бессрочными. Пока никаких реальных подвижек для решения нашей проблемы нет», — заявила корреспонденту ИА REGNUM участник инициативной группы пострадавших вкладчиков банка Анна Браун, уточнив, что сегодня, 18 мая, они вернулись из Москвы, где провели серию одиночных пикетов.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа вкладчиков ПАО «Татфондбанка» провела возле зданий госструктур страны в Москве одиночные пикеты. Поводом к такому шагу стали массовые отказы казанских судов в исках, где вкладчики требовали признать договоры о передаче денег в доверительное управление ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс» недействительными и вернуть пострадавшим статус вкладчиков. Это необходимо, чтобы успеть попасть в реестр кредиторов, который будет закрыт 31 июля 2017 года. Для включения в него на имя конкурсного управляющего подано уже 12 207 заявителей.

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«Когда я стояла с плакатами у здания Госдумы в течение четырёх часов под дождём, мимо меня проходили депутаты, но ни один не остановился и не спросил о проблеме. Шли мимо меня, отвернув голову», — ответила Анна на вопрос корреспондента ИА REGNUM о реакции на пикетчиков.

Вчера, 17 мая, в Казани прошёл митинг клиентов ПАО «Татфондбанк», который собрал около 200 человек. По информации ИА REGNUM, в нём приняли участие не только те, чьи вклады ушли в доверительное управление «ТФБ Финанс», но также клиенты-юридические лица и те вкладчики, чьи вклады превышают страховую сумму в 1,4 млн рублей. Среди озвученных требований — организовать по возникшему кризису у банков парламентское расследование. А в конце мероприятия было принято обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой взять ситуацию под личный контроль.

Напомним, лицензию у ПАО «Татфондбанка» отозвали 3 марта, а банкротом Арбитражный суд РТ признал его 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство, а председатель правления «Татфондбанка» Роберт Мусин, арестованный в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»), до 16 июля проведёт в СИЗО.