Москва, 19 мая, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Замена открепительных

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Законопроектами предлагается исключить использование открепительных удостоверений, проголосовать станет возможно по месту фактического пребывания. В список избирателей граждане включаются на основании личного заявления. Предлагаемая мера направлена на исполнение решений Конституционного суда, касающихся субсидиарных механизмов голосования.

При этом увеличиваются размеры штрафа за выдачу избирательного бюллетеня для предоставления возможности проголосовать вместо избирателя или проголосовать более одного раза в ходе одного и того же голосования, штрафы повышаются и за выдачу гражданину заполненного избирательного бюллетеня, а также за получение такого бюллетеня.

Новый механизм голосования по месту фактического нахождения будет применяться на всех выборах органов государственной власти субъектов РФ 10 сентября 2017 г. (за исключением дополнительных выборов). При этом голосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование применяться не будут.

Участков станет больше

Поправки предусматривают возможность разукрупнения избирательных участков. Уменьшение максимальной численности избирателей на избирательном участке с 3 тыс. до 1,5 тыс. может осуществляться только по согласованию с избирательной комиссией субъекта РФ и ЦИК. При этом решения об уточнении перечня избирательных участков, участков референдума или их границ должны быть приняты вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях  не позднее чем за 70 дней до дня голосования.

Открытость

Планируется обеспечить максимальный охват избирательных участков веб-камерами. Предлагается законодательно закрепить возможность проведения видеонаблюдения в помещениях для голосования и трансляции изображения для обеспечения избирателей информацией о ходе голосования по интернету.

Исключение составят помещения, находящиеся на избирательных участках, образованных в больницах, в местах содержания под стражей, воинских частях, на судах, которые будут находиться в плавании, на полярных станциях, а также на избирательных участках, образованных за пределами территории РФ.

Кроме того, перечень информирующих о ходе выборов СМИ, помимо традиционных, дополняется интернет-СМИ.

Прописывается, что на всех заседаниях избирательной комиссии, а также при осуществлении ею работы с документами, вправе присутствовать представители СМИ.

Закрепляются права представителей аккредитованных СМИ находиться в помещении для голосования в день голосования, в дни досрочного голосования, а также производить фото‑ и видеосъемку, предварительно уведомив об этом уполномоченных лиц участковой избирательной комиссии.

Выборы президента РФ

Поправками предусматривается уточнение даты выборов президента РФ. На сегодняшний день выборы президента должны проходить во второе воскресенье марта. Однако, согласно поправкам, если второе воскресенье является совмещенным, послепраздничным или рабочим днем в связи с переносом праздников, день голосования переносится на следующее — то есть третье — воскресенье месяца. В 2018 году это будет 18 марта, день, когда состоялось воссоединение Крыма с РФ.