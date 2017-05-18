Луганск, 18 мая, 2017, 17:07 — ИА Регнум. Сегодня, 18 мая, в Луганске глава ЛНР Игорь Плотницкий предложил создать свой аналог СНГ — Союз Непризнанных Государств. Об этом Плотницкий заявил на международной научно-практической конференции: «Признание государств и правительств: проблемы и перспективы, барьеры и возможности», передает ИА REGNUM.

Glava-lnr.su Игорь Плотницкий

«Что такое непризнание или признание? Это всего лишь форма, декларация, с которой мы, непризнанные, должны согласиться. Почему? Разве не волеизъявление народа привело к созданию независимых республик, разве не волеизъявление народа привело к созданию государств? Если заложен единый принцип, тогда почему разные результаты, почему кто-то со стороны имеет право определять — это демократически, это не демократически? Кто давал такое право людям, не принимающим участие в жизни своего народа, со стороны определять, тем более, даже не приславшим своих представителей на выборы, а я говорю о себе, о Донецке, я знаю точно, я знаю остальные. Мы приглашали мировое сообщество, я даже Маккейну (бывшему вице-президенту США Джону Маккейну — прим. ИА REGNUM ) говорил, тому, кто учит нас постоянно демократии со всего мира, где только возможно: «Приедьте, посмотрите, безопасность мы вам гарантируем, может быть, вы на самом деле увидите, что такое настоящая демократия в вашем понимании, в том, что вы записали в своих основах», — сказал Плотницкий.

По его словам, создание союза поможет непризнанным республикам решать экономические и политические вопросы.

«Может быть, имеет смысл подумать о других вопросах? О создании своего СНГ — Союза Непризнанных Государств. Ведь если мы живем по одному да, нам очень сложно, но если нас не признал кто-то и почему-то, что мешает нам признать друг друга, объединиться и решать свои и экономические, и политические, если это получается вопросы? Сделать свое, пусть это каждый называет по своему, зазеркалье, как угодно. Но ведь наши народы дали нам право на это. Так почему мы не хотим или не можем его использовать? Давайте, сегодня поговорим с этой точки зрения, если у кого-то есть желание. Конференция научная, имеем право порассуждать», — считает Плотницкий.

Напомним, в июле 2014 года Южная Осетия признала независимость ДНР и ЛНР. При этом Россия, Приднестровье и Абхазия не признали независимость ЛНР.