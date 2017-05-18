Ростов-на-Дону, 18 мая, 2017, 17:03 — ИА Регнум. Крупнейший производитель индейки из Ростовской области — компания «Евродон» — потерпит приличные убытки в связи с запретом экспорта продукции. Как проинформировали ИА REGNUM в региональном управлении Россельхознадзора 18 мая, Донской регион поставлял в российские регионы продукцию, зараженную птичьим гриппом.

‪‪rostoblvet.ru Домашние птицы

Так, например, инфицированные товары попали в Кировскую, Московскую и Воронежскую области, Удмуртию, Татарию и Башкирию, Приморский край и на Кубань. При этом в ветеринарных документах была представлена информация об эпизоотическом благополучии Донского края. Вся продукция была изъята и уничтожена.

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Ростовская область: Птичий грипп поразил птицефабрику

По имеющейся информации, по итогам 2016 года предприятие, на котором произошла вспышка птичьего гриппа, произвело 74,5 тыс. тонн мяса индейки и 26 тыс. тонн мяса утки. Что касается экспорта за пределы России, то в предыдущие годы продукцией ГК «Евродон» заинтересовались Азербайджан, Узбекистан, Киргизия, Венгрия, Франция, Белоруссия, а также представители крупных компаний из Бразилии, Германии и Китая. Зимой 2016 года предприятие отправило партию птицы в Поднебесную, осенью — в Киргизию.

Напомним, в апреле от вируса погибла птица в Октябрьском сельском районе — на территории двух птичников Маркинской птицефабрики», а также на участке подращивания ООО «Евродон». Остальное поголовье пришлось уничтожить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за распространения вируса с конца 2016 года ситуацию по данному заболеванию в целом на Дону ветеринары назвали крайне сложной. Около девяти лет Ростовскую область птичий грипп обходил стороной.

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Согласно информации Роспотребнадзора РФ, падеж птицы из-за вируса произошел в Туве, Татарии, Калмыкии, Калининградской, Воронежской и Астраханской областях и на Кубани. Случаев инфицирования птичьим гриппом среди людей не зафиксировано.