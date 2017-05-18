Стокгольм, 18 мая, 2017, 17:05 — ИА Регнум. Шведская компания Saab на выставке IMDEX Asia 2017 в Сингапуре показала объемный проект дизель-электрической подводной лодки проекта A26 с вертикальными пусковыми установками крылатых ракет «Томагавк», сообщает портал Shephard Media.

U.S. Navy Запуск ракеты «Томагавк» с подводной лодки

По заявлениям разработчиков проекта, это должно подчеркнуть большой потенциал модернизации подводной лодки модульного типа.

В частности, в корпус подлодки можно установить 10-метровую секцию с 18 крылатыми ракетами в трех пусковых установках.

Стоит отметить, что это первый проект дизель-электрической субмарины, спроектированной под ракетный комплекс «Томагавк». На сегодняшний день все вооруженные «Томагавками» подлодки США и Великобритании используют атомную силовую установку. А дизель-электрические субмарины способны наносить ракетные удары по наземным и надводным целям ракетами, выпускаемыми через торпедные аппараты.

Представители компании Saab заявляют, что по требованию заказчика число пусковых установок можно увеличить. Ряд государств уже проявили интерес к этому проекту. Страны эти не называются, но скорее всего речь может идти о близких союзниках США, которым разрешена закупка крылатых ракет «Томагавк».

Не исключено, что потенциальным заказчиком подводных лодок A26 с ракетами «Томагавк» может стать Польша, в данный момент выбирающая вариант покупки трех субмарин для своих ВМС.

Справка ИА REGNUM : в базовом варианте А26 является подводной лодкой с водоизмещением 1900 тонн, предназначенной для ведения операций в прибрежных районах. 63-метровая субмарина шириной 6,4 метра вооружается четырьмя 533-мм торпедными аппаратами.

Воздухонезависимый двигатель Стирлинга позволяет подлодке до 20 суток обходиться без всплытия для подзарядки аккумуляторов.