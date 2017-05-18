Москва, 18 мая, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Рост потерь миллиардеров продолжится в связи с тем, что период политической нестабильности в США еще не перевалил через экватор. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Pixabay.com Финансовые потери

Богатейшие люди в мире всего за сутки потеряли $35 млрд из-за последних скандалов, которые связаны с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Bloomberg, подсчитывающее Bloomberg Billionaire Index (индекс позволяет рассчитать состояние 500 богатейших людей).

Любые скандалы такого масштаба не благоприятствуют экономической конъюнктуре, констатировал Клинцевич.

«Причем период политической нестабильности в США еще даже не перевалил через экватор, и финансовые потери богатейших людей мира будут только множиться», — заявил сенатор, отметив, что миллиардеры, судя по всему, совершенно не беспокоятся по этому поводу, «прекрасно зная, что потери им со временем вернутся сторицей».

Не надо забывать, что речь идет о людях, которые являются не объектами, а субъектами политики, ее делателями, указал парламентарий.

«Парадоксально, но все эти скандалы, инициированные в конечном счете именно в интересах этих богатейших людей, направлены на дискредитацию Дональда Трампа, человека, принадлежащего к их кругу», — сказал Клинцевич.

В связи со скандалами пакет акций Microsoft, принадлежащий ее основателю, богатейшему человеку в мире Биллу Гейтсу (состояние $86,6 млрд) подешевел на $1 млрд. Основатель Amazon Джефф Безос потерял $1,7 млрд и переместился в рейтинге самых состоятельных людей со второй на третью строчку. Состояние испанского миллиардера Амансио Ортеги сократилось на $355 млн, и он занял место Безоса с состоянием в $83,2 млрд. Мировые фондовые индексы также сократились.