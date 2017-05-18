Дудинка, Красноярский край, 18 мая, 2017, 17:28 — ИА Регнум. Вернуть Таймыру статут субъекта федерации уже невозможно, Конституция уже изменена, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM красноярский политолог Сергей Комарицын, комментируя информацию о том, что инициативная группа северян планирует провести референдум по возвращению территории статуса национального автономного округа.

Koryakov Yuri Таймырский Долгано-Ненецкий район

Сообщение о том, что северяне планируют провести референдум, в результате которого Красноярский край может лишиться Таймыра, вызвало в регионе большой общественный резонанс.

«5 мая в избирком с соблюдением всех протокольных мероприятий был передан пакет документов — итоговый протокол, список членов, которые выступают за возвращение статуса Таймырского Долгано-Ненецкого автономного округа. Мы не хотим нарушать конституционный строй, не надо переворотов и революций. Мы были в составе края автономией, и это не нарушало конституционных инициатив», — цитируют«Вести Новосибирск» члена инициативной группы по проведению местного референдума Стэллу Кох.

По словам ряда северян, в результате объединения с Красноярским краем на Таймыре были сокращены многие структуры — Роспотребнадзор, налоговая инспекция, инспекция труда, военный комиссариат, СЭС, жилищный надзор. Инспекторов ГИМС и Рыбинспекции стало так мало, что им уже не под силу контролировать Енисей и весь полуостров Таймыр, а это почти 900 тысяч кв. км. Также северяне жалуются, что жители глубинки не могут получить простейшие госуслуги, сокращены ФАПы и койко-места в больницах: «Таймыр со своими проблемами затерялся в масштабах всего Красноярского края».

Уточняется, что на рассмотрение документов Таймырским избиркомом отведено 15 рабочих дней. Однако в случае отрицательного ответа активисты останавливаться не намерены.

«Вернуть Таймыру статус субъекта федерации уже невозможно, Конституция уже изменена. Но лично я проблему здесь вижу в другом. Прошло 12 лет, и сейчас необходимо все-таки оценить итоги этого объединения, потому что на самом деле объединения никакого не было, а было поглощение. Непродуманная кампания по укрупнению регионов закончилась, федеральная власть потеряла к этому всякий интерес», — комментирует красноярский политолог Сергей Комарицын.

Собеседник ИА REGNUM напомнил о том, что, когда проводился референдум, было сказано, что и Таймыр, и Эвенкия, будут в составе Красноярского края с особым статусом.

«Федеральное законодательство об особом статусе так и не появилось. В конце концов, с большим трудом приняли в крае свой закон, на мой взгляд, очень плохой, об особом статусе бывших округов. Какие-то мелкие преференции там есть, вроде двух депутатов в Заксобрании, но в реальности никакого особого статуса нет ни по отношению к территории, ни по отношению к коренным малочисленным народам. Все-таки округа создавались как национальные, а их превратили в обычные муниципальные районы, что неправильно. Они на бумаге наделены особым статусом, но это все фикция», — рассуждает Комарицын.

Политолог подчеркнул, что в настоящее время надо подвести итоги и понять все негативные последствия.

«В Эвенкии, например, огромная территория, мало населения, нет наземных дорог. Все-таки надо или давать какой-то статус поселениям, или возвращать районы, которые внутри округов уничтожены. Речь может идти об округах наподобие Бурятских округов в Забайкальском крае и Иркутской области. И надо выполнять те обещания, которые давались во время референдума. Говорилось о факультете народов Севера в СФУ, о подготовке кадров, о защите КМНС, о преференциях — где это все? Объединение только усложнило жизнь населения бывших округов. Но никакой статус субъекта федерации никто уже никому не вернет», — подытожил Сергей Комарицын.

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, в Дудинке состоялось совместное заседание двух постоянных комиссий районного совета, на котором депутаты рассмотрели проблемы, возникшие у населения района после объединения трех субъектов — Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского автономных округов. Обсуждение велось на основе анализа обращений граждан и общественных организаций за последние шесть месяцев.

В районной администрации напомнили, что 13 апреля 2017 года на заседании президиума районного совета депутатов было принято решение обратиться к главам поселений района с просьбой подготовить информацию о проблемах, возникших на подведомственных территориях после объединения. В начале мая эти документы поступили депутатам.

«Проведя анализ поступивших документов и основываясь на личных впечатлениях, полученных на встречах с избирателями, мы пришли к выводу, что необходимо в самое ближайшее время подготовить ряд обращений в Законодательное собрание Красноярского края и губернатору Красноярского края, а также в адрес депутатов Государственной думы РФ от Красноярского края. Дело в том, что решение многих вопросов находится в компетенции федеральных и краевых органов власти», — подчеркнул председатель одной из комиссий Александр Стогний.

Уточняется, что в ближайшее время будет создана рабочая группа, в состав которой войдут депутаты, специалисты районной администрации и представители органов местного самоуправления поселений Таймыра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, референдум по вопросу объединения Красноярского края, Таймырского и Эвенкийского автономных округов состоялся 17 апреля 2005 года.

Согласно Федеральному конституционному закону «Об образовании в составе РФ нового субъекта РФ в результате объединения Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа» на территории Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа с 1 января 2006 года был образован Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, а новый регион появился на карте России 1 января 2007 года.