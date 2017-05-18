Ереван, 18 мая, 2017, 16:27 — ИА Регнум. Спикером парламента Армении 18 мая избран представитель парламентского большинства — Республиканской партии Армении Ара Баблоян.

Парламент Армении Ара Баблоян

70-летний Баблоян родился в Ереване, закончил Ереванский государственный медицинский университет по специальности педиатра, впоследствии получил степень доктора наук. В 1971—1998 гг. он специализировался и проходил переподготовку по линии детской трансплантологии в России, Бельгии, Швейцарии и Франции.

До 1991 года работал по специальности, в 1991—1999 гг. работал министром здравоохранения, впоследствии перешел на административные должности в сфере детской медицины. С 2007 года является членом парламента по списку РПА. Баблоян является главным педиатром Министерства здравоохранения Армении.