Берн, 18 мая, 2017, 20:12 — ИА Регнум. Гидроэнергия — основной возобновляемый энероисточник в Швейцарии. Однако в перспективе эта страна хочет использовать все виды «зеленой» энергетики. Для этого власти применяют различные инструменты стимулирования. Об этом сегодня, 18 мая, на IV Международной конференции «Финансирование проектов по энергосбережению и ВИЭ в России и странах СНГ» заявил советник посольства, глава отдела экономики, финансов и науки Швейцарии в России Жюльен Тёни, передает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Солнечная энергетика

«Конфедерация применяет различные инструменты стимулирования производства электроэнергии из возобновляемых источников. К ним относится возмещение затрат на отдачу в сеть произведенной энергии сверх потребляемой, что позволяет поставщикам излишком энергии — предприятиям и домохозяйствам, самостоятельно обеспечивающим себя в энергетическом отношении — компенсировать разницу между высокими затратами на производство энергии и значительно более низкой рыночной ценой на нее», — объяснил Тёни.

По его словам, право на получение такой компенсации имеют пользователи ГЭС, мощность которых не превышает 10 МВт, также пользователи солнечных модулей мощностью от 10 МВт, ветра, тепла земли, биомассы и биологических отходов. Размер компенсации за электричество, полученное от ВИЭ, зависит от показателей работы эталонных установок различных технологических типов и классов мощности.

Причем уже два года как в Швейцарии поддерживаются производители энергии из ВИЭ за счет единовременных инвестиционных субсидий. Они покрывают до 30% объема вложений, отметил спикер.

«Успех в развитии использования для производства электроэнергии от возобновляемых источников был достигнут в Швейцарии не только благодаря упомянутым целевым мерам поддержки, — говорит Тёни, — но и благодаря наличию в стране двух условий, реализованных далеко не везде».

Во-первых, это облегчение бюрократической составляющей. Речь идет именно об отдаче в сеть энергии от ВИЭ. Во-вторых, это отказ от любых требований к степени локализации субсидируемых государством генерирующих мощностей.

Основная доля конечного производства электроэнергии в Швейцарии в настоящее время приходится гидроэнергетику. Так, в 2015 году этот показатель составил почти 60%.

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