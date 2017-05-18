Депутаты калужского заксобрания пополнили казну на 7,5 млрд рублей
Калуга, 18 мая, 2017, 16:13 — ИА Регнум. Доходы региональной казны увеличены на 7,5 млрд рублей. Из них 6,7 млрд составляют поступления из федерального бюджета. На 816,5 млн рублей увеличились собственные доходы субъекта.
Расходы увеличены на 8,1 млрд. Из них более 2 млрд рублей будет направлено на развитие сельского хозяйства. 1,2 млрд дополнительно поступит на ремонт и строительство дорог.
1,4 млрд будет направлено в региональное министерство строительства и ЖКХ. 50 млн рублей предполагается выделить на подпрограмму «Чистая вода», 225 млн — на перевод ряда домов в муниципалитетах на индивидуальное отопление.
Депутатов волновал вопрос финансирования проекта «Формирование комфортной городской среды» — комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. Отмечалось, что на его реализацию будет направлено 262 млн рублей. Уже в ближайшее время эти средства поступят в муниципалитеты.
Кроме того, на заседании отмечалось, что более 250 млн рублей дополучит сфера здравоохранения, 43 млн будет направлено на реализацию программы «Обеспечение молодых семей», 44 млн — на предоставление жилья детям-сиротам.
Также депутаты приняли закон об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области за 2016 год. В 2016 году объем доходов фонда составил более 9,6 миллиардов рублей. Большая часть этих средств была направлена на обеспечение обязательного медицинского страхования граждан, в том числе на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Исполнение закона о бюджете фонда на 2017 год депутаты взяли на контроль.