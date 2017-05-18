Калуга, 18 мая, 2017, 16:13 — ИА Регнум. Доходы региональной казны увеличены на 7,5 млрд рублей. Из них 6,7 млрд составляют поступления из федерального бюджета. На 816,5 млн рублей увеличились собственные доходы субъекта.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области На заседании

Расходы увеличены на 8,1 млрд. Из них более 2 млрд рублей будет направлено на развитие сельского хозяйства. 1,2 млрд дополнительно поступит на ремонт и строительство дорог.

1,4 млрд будет направлено в региональное министерство строительства и ЖКХ. 50 млн рублей предполагается выделить на подпрограмму «Чистая вода», 225 млн — на перевод ряда домов в муниципалитетах на индивидуальное отопление.

Депутатов волновал вопрос финансирования проекта «Формирование комфортной городской среды» — комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. Отмечалось, что на его реализацию будет направлено 262 млн рублей. Уже в ближайшее время эти средства поступят в муниципалитеты.

Кроме того, на заседании отмечалось, что более 250 млн рублей дополучит сфера здравоохранения, 43 млн будет направлено на реализацию программы «Обеспечение молодых семей», 44 млн — на предоставление жилья детям-сиротам.

Также депутаты приняли закон об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области за 2016 год. В 2016 году объем доходов фонда составил более 9,6 миллиардов рублей. Большая часть этих средств была направлена на обеспечение обязательного медицинского страхования граждан, в том числе на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Исполнение закона о бюджете фонда на 2017 год депутаты взяли на контроль.