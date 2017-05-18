Вашингтон, 18 мая, 2017, 16:04 — ИА Регнум. Импичмент — слово, которым в Америке не бросаются, но в последние сутки заявления, содержащие этот термин, звучат что-то слишком часто, — считает обозреватель FT Сэм Флеминг. — Препятствие к отправлению правосудия, конечно, очень серьезное нарушение закона, но удастся ли его доказать и затем использовать в качестве аргумента для открытия процесса, ведущего к отставке президента?

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Депутаты от обеих партий встревожены увольнением Коми. Если сейчас выяснится, что Трамп действительно просил директора ФБР прекратить расследование контактов Майкла Флинна с Кремлем, Трампа можно будет обвинить в попытке создать препятствие правоохранительным органам в ведении расследования и применении закона, — мечтает автор. — В этом случае у Конгресса будет формальное право инициировать процесс слушаний по данному делу, что явилось бы формальным предъявлением обвинения и открывало бы путь к импичменту.

Сказав это, аналитик резко обрывает свою мысль, показывая, что такой сценарий скорее невозможен, чем маловероятен. А применение «25-й поправки к Конституции, позволяющей отстранить президента от должности ввиду невозможности исполнения им своих обязанностей», выглядит и «вовсе невероятным, как бы ни хотелось некоторым депутатам и сенаторам признать ментальную непригодность Трампа к управлению государством».