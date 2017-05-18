Москва, 18 мая, 2017, 15:49 — ИА Регнум. Как пояснили в пресс-службе автогиганта, на текущий момент все автомобили Kia, которые предлагаются в России, производятся здесь же. Речь идет о калининградском заводе «Автотор», где осуществляется сборка, и о предприятии «Хендэ Мотор Мануфактуринг рус» в Санкт-Петербурге.

Ihm Min-hyauk Эмблема Kia

Как сообщало ИА REGNUM, российским покупателям сегодня доступны одиннадцать моделей Kia: Rio, Picanto, Cee’d, Optima, Quoris, Soul, Sportage, Sorento Prime и Mohave. При этом наиболее востребован бюджетный седан Kia Rio.

Именно Rio сходит с конвейера в Петербурге, где осуществляется полный цикл производства, а также сварочные работы и окраска кузова. Уровень локализации модели — 46%. Остальные модели выпускает «Автотор».

Напомним, что в начале мая стало известно о запуске в производство третьей версии компакт-кара Kia Picanto. Автомобили южнокорейского бренда производятся в Калининграде с 1997 года.

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