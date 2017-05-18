Москва, 18 мая, 2017, 15:37 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном поздравил его с официальным вступлением в должность, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Российский и французский лидеры подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия в рамках «нормандского формата» по урегулированию внутриукраинского кризиса. Кризис должен быть улажен на основе Минских соглашений.

Также стороны обсудили возможности личных встреч. Путин и Макрон выразили обоюдную готовность развивать российско-французские отношения в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Кроме того, условлено совместно работать по актуальным международным и региональным вопросам, включая борьбу с терроризмом.

Напомним, бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон стал президентом Франции, одержав верх во втором туре выборов, который состоялся 7 мая. Официально он вступил в должность 14 мая.

Несмотря на то, что за лидера движения «Вперед!» проголосовало около 20 млн избирателей Французской республики, этот раунд президентской гонки характеризовался самой низкой явкой избирателей с 1969 года.

Таким образом, больше половины граждан страны — около 26 млн — так или иначе — не придя на выборы, опустив пустой бюллетень или отдав предпочтение сопернице Макрона Марин Ле Пен — не поддержали его кандидатуры.