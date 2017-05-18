Путин и Макрон впервые поговорили по телефону после инаугурации
Москва, 18 мая, 2017, 15:37 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном поздравил его с официальным вступлением в должность, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Российский и французский лидеры подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия в рамках «нормандского формата» по урегулированию внутриукраинского кризиса. Кризис должен быть улажен на основе Минских соглашений.
Также стороны обсудили возможности личных встреч. Путин и Макрон выразили обоюдную готовность развивать российско-французские отношения в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.
Кроме того, условлено совместно работать по актуальным международным и региональным вопросам, включая борьбу с терроризмом.
Напомним, бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон стал президентом Франции, одержав верх во втором туре выборов, который состоялся 7 мая. Официально он вступил в должность 14 мая.
Несмотря на то, что за лидера движения «Вперед!» проголосовало около 20 млн избирателей Французской республики, этот раунд президентской гонки характеризовался самой низкой явкой избирателей с 1969 года.
Таким образом, больше половины граждан страны — около 26 млн — так или иначе — не придя на выборы, опустив пустой бюллетень или отдав предпочтение сопернице Макрона Марин Ле Пен — не поддержали его кандидатуры.