Москва, 18 мая, 2017, 16:10 — ИА Регнум. «Все разобщены, каждый действует на свой страх и риск, особенно трудно приходится начинающим, и в двойне трудно тем, кто открыто заявляет в своем творчестве о своей любви к Родине, о своей патриотической ориентации и верности православной традиции. Отсюда и страх. Страх остаться в одиночестве, стать изгоем», — подчеркнул артист.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Ф. Скляр

Скляр обратил особенное внимание на сложившуюся структуру отношений, порожденную полной не подконтрольностью рыночных отношений. А именно на то, что небольшая часть дельцов и либерально мыслящих персон, формируют в музыкальной среде тот мейнстрим, в котором не находится места ничему тому, что позволяло бы людям не только сохранять в себе человеческое начало, и, но и позволяло бы развиваться.

Нелицеприятная оценка, которую дал певец российскому шоу-бизнесу, заключается в следующем: «Телевидение, радио-холдинги, пресса в массе своей ориентированы на либеральную систему ценностей, и, как следствие, поддерживают и пропагандируют музыкантов, двигающихся в фарватере этой системы. Существующие национальные музыкальные премии и конкурсы не репрезентативны, ангажированны. Кучка топовых музыкальных персон на протяжении долгих лет, ревностно оберегает свои позиции, и жестко блокирует от попадания в свою среду инакомыслящих от искусства».

Однако дать уничижающую оценку отечественной музыкальной культуре мало, необходимо менять эту деградирующуюся и деградирующую человека среду, поэтому, по словам артиста, Русский Художественный Союз должен помогать тем музыкантам, которые сейчас брошены на произвол судьбы, тем, кто не согласен с существующей системой либеральных ценностей в искусстве, кто понимает и свято верит в то, что музыка это призвание, а не только бизнес, и, что высшая ценность искусства это духовность, прорыв в вечность.

«Нам нужно создать действенный институт признания. Настоящую русскую премию в области музыки, которая будет объективно отражать вклад конкретного творца в музыкальную культуру нашей страны. Нужно организовать ежегодный национальный музыкальный фестиваль неакадемической музыки, который в первую очередь будет поддерживать молодых, начинающих музыкантов, разных музыкальных направлений, но сходных мировоззренческих позиций», — обозначил миссию музыкант.

Напомним, что18 мая 2017 года в пресс-центре ИА REGNUM прошла конференция, на которой члены инициативной группы, состоящей из представителей творческих профессий, объявили о создании нового творческого союза. В частности, один из участников проекта писатель Захар Прилепин заявил о том, что своей целью участия в объединении видит «деприватизацию» захваченного кучкой дельцов, творческого пространства страны.

Подробности читайте здесь: Захар Прилепин: «Необходима деприватизация понятия «интеллигенция»