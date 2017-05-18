Рига, 18 мая, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Так называемый «Балтийский прайд», который ежегодно проходит в одной из трех стран Прибалтики, в 2018 году состоится в Риге. Об этом заявили в объединении секс-меньшинств и их друзей «Мозаика», сообщает портал Mixnews.lv.

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Как отметила председатель правления «Мозаика» Кристине Гарина, «Балтийский прайд 2018» в Риге станет важным сигналом для латвийских властей и законодателей о неприемлемости ситуации, когда представители секс-меньшинств не считаются полноценными и равноправными членами общества. Она также заявила, что для Латвии, Литвы и Эстонии 2018 год будет очень важным, так как будут отмечаться праздники столетия этих государств. По этой причине и «Балтийский прайд» в Риге отметит этот важный для жителей юбилей.

Напомним, в честь Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией 17 мая посольство США уже второй год подряд подняло радужный флаг.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 20 июня 2015 года в Риге прошло шествие «Европрайда», в котором приняли участие 5 тысяч человек. Во главе колонны гомосексуалистов шли высокопоставленные лица из посольства США в Латвии.

Напомним, что столетие Латвии и Эстонии — это выдуманный праздник. Свою первую независимость Латвия объявила в 1918 году, после капитуляции кайзеровской Германии. Независимость Латвии никто не признал. После гражданской войны в Латвии, независимость этой страны признала Советская Россия 11 августа 1920 года. А 5 августа 1940 года Латвия вступила в СССР. И только в 6 сентября 1991 года независимость Латвии признал Государственный Совет СССР. Таким образом, если следовать государственной идеологии современной Латвии про «оккупацию в составе СССР», то независимости Латвии всего 46 лет.