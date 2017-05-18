Москва, 18 мая, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Кандидатуру Анатолия Антонова на должность посла России в США поддержал комитет Госдумы по международным делам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая сообщил участник заседания комитета.

dbking Посольство РФ в США. Вашингтон

«Кандидатуру Антонова поддержали», — сказал собеседник агентства.

Предполагается, что Антонов сменит Сергея Кисляка, которого пророчат на пост главы новой структуры ООН — Бюро по борьбе с терроризмом.

Комитет Совфеда по международным делам планирует рассмотреть кандидатуру Антонова 22 мая.

Антонов в МИД занимается вопросами военно-политической безопасности, ранее он работал в Минобороны, где курировал международное сотрудничество.