Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Антонова на пост посла РФ в США
Москва, 18 мая, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Кандидатуру Анатолия Антонова на должность посла России в США поддержал комитет Госдумы по международным делам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая сообщил участник заседания комитета.
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Посольство РФ в США. Вашингтон
«Кандидатуру Антонова поддержали», — сказал собеседник агентства.
Предполагается, что Антонов сменит Сергея Кисляка, которого пророчат на пост главы новой структуры ООН — Бюро по борьбе с терроризмом.
Комитет Совфеда по международным делам планирует рассмотреть кандидатуру Антонова 22 мая.
Антонов в МИД занимается вопросами военно-политической безопасности, ранее он работал в Минобороны, где курировал международное сотрудничество.