Астана, 18 мая, 2017, 15:22 — ИА Регнум. Отчет правительства Казахстана о выполнении республиканского бюджета за 2016 год представил в Мажилисе (нижней палате) парламента министр финансов Бахыт Султанов сегодня, 18 мая. Ниже приведены основные показатели из доклада министра.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Казахстана

Характеристика исполнения республиканского бюджета за 2016 год

Одно из основных достижений, характеризующих исполнение бюджета 2016 года — поступление доходов было больше, чем в 2015 году, на 1 078 млрд тенге (211 млрд рублей. Здесь и далее для пересчета в рубли был взят официальный средневзвешенный курс 1 российский рубль — 5,11 тенге) или на 30,8%. Расходы по сравнению с 2015 годом также выросли на 1 338 млрд тенге (262 млрд. рублей), или на 18,6%.

Важной характеристикой устойчивости бюджета является размер его дефицита. Его объем к ВВП составил 1,6% при плане 2%. Это меньше на 171 млрд тенге (33,5 млрд рублей) по сравнению с 2015 годом. В результате перевыполнения доходов сформировались кассовые остатки в сумме 158,4 млрд тенге (31 млрд рублей). Эти средства явились основанием для уточнения бюджета в феврале 2017 года.

Всего доходов за 2016 год поступило 7 662,2 млрд тенге (1500 млрд рублей). В структуре доходов доля налоговых поступлений увеличилась на 2% по сравнению с 2015 годом и составила 56%. Доходы республиканского бюджета оказались перевыполнены на 382 млрд тенге (74,8 млрд рублей).

За счет перевыполнения плана по налогам были сохранены 370 млрд тенге (72,4 млрд рублей) из гарантированного трансферта из Национального фонда Казахстана (государственный фонд, осуществляющий сберегательную и стабилизационную функции, хранящийся на счете правительства Республики Казахстан в Нацбанке — ИА REGNUM ).

Гарантированный трансферт из Национального фонда был привлечен в сумме 2 110 млрд тенге (или 413 млрд рублей) 27,5% от общего объема доходов (в 2015 году данный показатель составлял 27,7%). Основными причинами такого исполнения доходов названо улучшение макроэкономических показателей.

Как ранее было сказано, расходы республиканского бюджета исполнены на 98,3%.

Расходы утвержденного бюджета в результате двух уточнений увеличились на 980 млрд тенге (192 млрд рублей).

Такое увеличение расходов бюджета в первую очередь дало возможность расширить расходы на социальную сферу. Они составили половину расходов бюджета, то есть 4 трлн тенге (783 млрд рублей).

С 1 января на 9% были увеличены размеры пенсии. На выплату пенсий из бюджета выделено 1 353 млрд тенге (265 млрд рублей).

На введение новой модели системы оплаты труда гражданских служащих выделено 290,8 млрд тенге (57 млрд. рублей).

Пособия на рождение ребенка выплачены 438,1 тыс. получателей. На их выплату было направлено 33 млрд тенге (6,5 млрд рублей).

В рамках антикризисных мер на развитие реального сектора экономики направлено 2,1 трлн тенге (411 млрд рублей). Эти средства дали возможность поддержать приоритетные секторы экономики.

Например, в отрасли транспорта и коммуникаций было реконструировано 512 км дорог республиканского значения, для 12 вокзалов приобретено досмотровое оборудование, просубсидированы 9 авиамаршрутов.

Однако 36 млрд тенге (7 млрд. рублей) не были освоены. Причины: изменение условий договоров и отставание от графика работ. Основные суммы неосвоения бюджета приходятся на:

Министерство обороны — 29 млрд тенге (5,7 млрд рублей);

Министерство внутренних дел — 1,2 млрд тенге (0,235 млрд рублей);

Министерство образования и науки — 1 млрд тенге (0,2 млрд рублей);

Министерство иностранных дел — 920,2 млн тенге (0,18 млрд рублей);

Министерство сельского хозяйства — 870,2 млрд тенге (0,17 млрд рублей);

Министерство юстиции — 759 млн тенге (0,16 млрд рублей).

Сумма неэффективного использования бюджетных средств по сравнению с 2015 годом уменьшилась в 1,7 раза и составила 268 млрд тенге (52,4 млрд рублей). В 2016 году остатки средств на счетах квазигосударственного сектора составили 14,5 млрд тенге (2,8 млрд рублей). Эта сумма в сравнении с 2015 годом уменьшилась в пять раз.

Государственный долг на конец года составил 11 трлн 437 млрд тенге (2238 млрд рублей). Это ниже уровня 26% к ВВП. Соотношение обслуживания долга к доходам составляет ниже 12%, при пороговом уровне 15%.

Валовый внешний долг составил 163,8 млрд долларов (9500 млрд рублей). Из них 82% — долг частного сектора. Внешний долг квазигосударственного сектора — 16,2 млрд долларов (940 млрд рублей). Это на 2,6 млрд долларов (151 млрд рублей) меньше показателя 2015 года.

В соответствии с поручениями, данными в послании президента, долговые операции холдингов, национальных компаний со стороны правительства будут взяты на особый контроль.

Меры по укреплению доходной части бюджета и повышению эффективности расходов

По таможенному администрированию были созданы выездные оперативные группы на границе. Обеспечен удаленный контроль (видео + документы) за работой территорий «Центр-Пост». В результате в восемь раз увеличилась эффективность таможенных досмотров. Количество зарегистрированных административных правонарушений снижено на 1,8%. Взыскано 5,6 млрд тенге (1,1 млрд рублей), выявлено 975 нарушений, привлечено к ответственности 85 должностных лиц.

Было повышено качества услуг и проверок — в результате по итогам налоговых и таможенных проверок взыскано 65 млрд тенге (12,7 млрд рублей), с ростом на 20% в сравнении с 2015 годом. С целью снижения давления на бизнес будут приняты следующие меры:

любой субъект малого бизнеса, применяющий контрольно-кассовые машины с онлайн-оповещением, не будет проверяться. Для таких налогоплательщиков количество проверок сократится примерно на 20%, или 13 тысяч проверок;

экспортеру, применяющему во всех взаиморасчетах электронные счета-фактуры, НДС будет возвращаться в два раза быстрее (в течение 30 рабочих дней). Это сократит встречные проверки на 65%, т. е. еще минус 23 тысячи проверок.

еще минус 23 тысячи проверок. для улучшения администрирования НДС с бизнесом обсуждается внедрение специального НДС-счета.

В рамках осуществления мер по борьбе с лжепредпринимательством и экономическими преступлениями было выявлено 1 268 лжепредприятий, сняты с учета по налогу на добавленную стоимость 898 налогоплательщиков, арестовано 126 лиц при обналичивании 16 млрд тенге (3,1 млрд рублей), обезврежено 26 групп. Возмещено 70 млрд тенге (13,7 млрд рублей) ущерба, изъято 3 543 купюры, выявлено 214 подпольных казино.

Органы государственного финансового контроля в 2016 году полностью перешли на государственный аудит. За отчетный период проведено 664 аудиторских мероприятия. Охвачено 1,7 трлн тенге бюджетных средств (332,7 млрд рублей). Устранены нарушения на сумму 27 млрд тенге (5,3 млрд рублей).

16 473 процедуры государственных закупок охвачены камеральным контролем на сумму 111,3 млрд тенге (21,8 млрд рублей). Выявленные нарушения на сумму 13,7 млрд тенге (2,7 млрд рублей) были своевременно исправлены государственными органами и объектами квазигоссектора самостоятельно.

Результаты достижения программных документов и стратегических планов 2016 года

В отчетном году продолжилась реализация программ индустриально-инновационного развития, развития и функционирования языков, поддержки и развития бизнеса, Агробизнес-2020, «Нурлы жол» («Светлый путь») и других. Начался новый этап реализации Государственных программ развития образования и науки и «Денсаулық» («Здоровье»).

По основным программам были достигнуты ниже приведенные результаты.

По программе «Дорожная карта занятости»: в отчетном году 5 677 человек получили микрокредиты и открыли свое дело. Профессиональным обучением охвачено 7 240 человек, в том числе 6 335 человек, или 87,5% завершили обучение. Из них 5 431 человек или 85,7% трудоустроены. В 2016 году из запланированных восьми индикаторов достигнуты шесть. По двум индикаторам результат ниже плана.

На программу «Денсаулық» в 2016 году было израсходовано 153 млрд тенге (29,9 млрд рублей). Предусмотренные три целевых индикатора выполнены в полном объеме. Дополнительно открылись три инсультных центра, смертность от болезни систем кровообращения снизилась на 10,5%.

По программе развития образования и науки достигнуты все восемь целевых индикаторов, в том числе один индикатор перевыполнен. В 2016 году открыто 825 дошкольных организаций на 77 тыс. мест. Из них 582 частных детских сада и 60 мини-центров на 46,5 тыс. мест. Благодаря этому охват детей 3−6 лет вырос с 81,6% до 85,8%.

По программе «Развитие регионов» достигнуты все запланированные четыре целевых индикатора. В отчетном году доступ к централизованному водоснабжению в городских населенных пунктах составил 88%, в сельских населенных пунктах — 52,3%. В 2016 году введено в эксплуатацию 10 512,7 тыс. кв. метров жилья, т. е. годовой план ввода жилья составил 146%.

На программу «Агробизнес 2020» использованы 259 млрд тенге (50,7 млрд рублей). В том числе 123,1 млрд тенге (24 млрд рублей) из республиканского бюджета. Просубсидированная площадь приоритетных сельскохозяйственных культур составила 10,9 млн гектаров. Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства увеличился на 5,5% и составил 3 615,8 млрд тенге (707,6 млрд рублей).

Выделенные 472 млрд тенге (92,4 млрд рублей) из республиканского бюджета на Госпрограмму «Нурлы жол» освоены полностью. Общий объем финансирования за счет облигационного займа через национальные холдинги составил 207 млрд тенге (40,5 млрд. рублей). На развитие автодорожной отрасли было использовано 151,3 млрд тенге (29,6 млрд рублей), или 100% от плана. По итогам года открыто движение по направлениям Астана — Темиртау, Алма-Ата — Капчагай и Астана — Петропавловск. Создано 43 тыс. рабочих мест. По направлению строительства инженерно-коммуникационной инфраструктуры построено 2 208 км инженерных сетей. Создано 6 тыс. рабочих мест.

Выводы Министерства финансов по исполнению бюджета

В условиях снижения внешнеторгового оборота, падения цен на нефть обеспечено увеличение сбора налогов путем улучшения налогового администрирования. Приняты меры по содействию развития экономики через рост расходов. Поступления в бюджет перевыполнены, расходы произведены с высоким уровнем освоения.

По итогам отчета 2015 года для исполнения рекомендаций Счетного комитета и депутатов по повышению эффективности налогового администрирования и эффективности бюджетных расходов был принят план мероприятий.

Решение многих системных вопросов требует корректировки законодательства в области налогов, бюджета и других отраслей. Осенью 2017 года на рассмотрение парламента будут представлены проекты нового Налогового кодекса и закон о внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс.

Реакция депутатов

Единственная реакция депутатов, попавшая в прессу, касалась квазигосударственных организаций. Депутат Мажилиса парламента Нуртай Сабильянов поднял тему нереализованных средств, направленных в уставные капиталы квазигосударственного сектора. По его словам, эти деньги не были использованы ни для развития экономики, ни для решения социальных вопросов в стране.

«В 2016 году на формирование установок капитала квазигосударственного сектора было потрачено 323 млрд тенге (63,2 млрд рублей). При этом у них есть большой остаток в размере 110 (21,5 млрд рублей). Почему у нас неправильное планирование? На эти деньги, к примеру, мы могли бы (обеспечить) водоснабжение населенных пунктов. Но мы им (квазигосударственному сектору) даём средства, а они не реализуют», — отметил депутат.

Министр финансов Бахыт Султанов объяснил накопление на счётах изменением правил и требований для получения средств на инвестиционный проект. Деньги поступают только после предоставления актов выполненных работ, проектно-сметной документации и других подтверждений реализации проектов.

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