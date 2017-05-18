Белгород, 18 мая, 2017, 15:27 — ИА Регнум. Совет планирует в ближайшее время рассмотреть материалы и назначить дату заседания. Скорее всего, эта информация появится в течение недели.

Огюст Роден. Мыслитель.1880—1882

«Надо сказать, что сам диссовет — чистый. В этом совете не было ни одной фальшивой диссертации… Поэтому мы можем говорить о том, что это люди, которые следят за своей репутацией в профессиональной среде», — заявил основатель «Диссернета» Андрей Заякин в интервью «Новой газете».

При этом он высказал сомнение, что белгородские ученые справятся с давлением. Здесь роль может сыграть «географический фактор» — по мнению Заякина, на юге России присутствует «коррупционный ландшафт в сфере образования».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года историки Вячеслав Козляков, Константин Ерусалимский и эксперт «Диссернета» (сетевого сообщества, которое борется с плагиатом в научных работах) Иван Бабицкий обвинили докторскую диссертацию Мединского по истории на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII вв.» в «ненаучности» и «абсурдности».

В министерство образования и науки РФ было подано заявление с требованием лишить Мединского степени доктора исторических наук. При этом в «Диссернете» подчеркнули, что их собственный анализ касается только плагиата, который в работе присутствует, а анализ содержания работы и ее научной состоятельности самостоятельно провели историки. Однако заявление о лишении Мединского научной степени «Диссернет» поддержал.

Работу рассматривал диссертационный совет Уральского федерального университета в Екатеринбурге, но Мединский не смог присутствовать из-за напряженного графика работы, и рассмотрения по существу не получилось — вышли установленные законом сроки.

Затем диссертацию должны были рассматривать в МГУ, но там это делать отказались на том основании, что плагиата в диссертации не нашли.

Высшая аттестационная комиссия решила вопрос о передаче докторской диссертации Мединского в диссертационный совет БелГУ 21 апреля.

Докторскую диссертацию по истории на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII вв.» Мединский защитил в Российском государственном социальном университете в 2011 году.

Сам Мединский в связи с разразившимся вокруг него скандалом заявил, что готов к публичному обсуждению своей работы, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что Мединский «обладает необходимой квалификацией и чувством юмора, чтобы отпарировать подобные заявления».

Кроме степени доктора исторических наук, у министра культуры есть степень доктора наук по политологии: диссертацию на тему «Теоретико-методологические проблемы формирования стратегии внешнеполитической деятельности России в условиях становления глобального информационного пространства» он защитил в 1999 году.