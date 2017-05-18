Каракас, 18 мая, 2017, 15:27 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро 17 мая обвинил испанского премьер-министра Мариано Рахоя в бездействии во время недавнего нападения на посольство Венесуэлы в Испании, сообщает канал HispanTV.

Eneas De Troya Николас Мадуро

Он также призвал ответить за «дискриминационные действия в отношении граждан стран Латинской Америки, преследуемых испанской разведкой по политическим причинам».

Кроме того, президент Венесуэлы осудил «расизм и фашизм, который исходит от испанских правых сил», ссылаясь на случай с нападением на гражданина Перу, и призвал короля Испании Филиппа VI принять меры против этого явления в его стране.

Президент Мадуро также отдал распоряжение министру иностранных дел Делси Родригес создать комиссию и подать в суд на «фашистов, которые атакуют Венесуэлу» в Испании и в других странах.

Эти нападения, как заявил венесуэльский президент, являются частью «глобальной кампании», за которой стоит «разведка США и правительство Соединенных Штатов совместно с правыми правительствами, которые, к сожалению, как Испания, идут на фашистскую агрессию против (…) благородного народа Венесуэлы».

Напомним, 11 мая посол Венесуэлы в Испании Марио Исэа сообщил о блокировании группой агрессивно настроенных протестующих Культурного Центра при посольстве Венесуэле в Мадриде и всех людей внутри, среди которых были гости, включая дипломатов из других стран и мэра Мадрида.

Полиция Мадрида после отказа посла выходить из здания через организованный коридор, через несколько часов оттеснила протестующих от здания Культурного центра.

Стоит отметить, что отношения между Венесуэлой и Испанией остаются напряженными в связи с необоснованным, по мнению Каракаса, вмешательством официального Мадрида во внутренние дела Венесуэлы. Рахой неоднократно критиковал правительство Мадуро за отсутствие свободы слова в стране.